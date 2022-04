Cecilia Rodriguez mostra i dettagli della nuova casa, dai quadri alla cucina Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno cambiato casa. Tra oggetti di design e prodotti tecnologici, scopriamo alcuni dettagli del loro arredamento.

A cura di Clara Salzano

Cecilia Rodriguez si è trasferita nella nuova casa

Cecilia Rodriguez si è trasferita da poco nella sua nuova casa e sono già numerose le immagini condivise sui social dalla famosa modella argentina, sorella di Belen. Nella nuova abitazione, dove vive con il fidanzato Ignazio Moser, c'è spazio per una grande cucina in stile industriale anche un ampio giardino con veranda. Tra oggetti di design e prodotti tecnologici, scopriamo alcuni dettagli dell'arredamento della casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Il tappetino d’ingresso alla casa di Cecilia Rodriguez

I dettagli nella casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Finito il trasloco, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno preso possesso della loro nuova abitazione milanese. Si tratta di una casa con salone, sala da pranzo, grande cucina, bagni e si vede un'ampia camera da letto con cabina armadio che Cecilia Rodriguez ha già riempito con i suoi molti vestiti.

Attraverso i numerosi post condivisi sui social da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che saranno presto ambassadors della nuova stagione del dating show "Celebrity Ex on the Beach", è stato possibile scoprire che è quasi tutto pronto nella loro nuova casa. Mancano solo pochi pezzi per realizzare la loro abitazione dei sogni. La coppia sta scegliendo il tavolo e le sedie che della serra, che affaccia sul giardino, e le tende della camera da letto ma ha già decorato le stanze con oggetti da collezione come il quadretto Fornasetti.

Leggi anche La festa di compleanno di Cecilia Rodriguez

Il quadro Fornasetti a casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Una delle stanze preferite da Cecilia Rodriguez è inoltre la cucina che è stata arredata con elettrodomestici di ultima generazione ed è caratterizzata da un'isola centrale e mobili scuri. Nella cucina della coppia c'è persino la cantina dei vini.

Cecilia Rodriguez mostra i dettagli tecnologici della sua cucina

Quanto costa la cantina dei vini di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno una cantina di vini nella loro cucina della nuova casa. L'ampia stanza con pavimenti in parquet è caratterizzata da arredi scuri sormontati dal piano in corian bianco che dona allo spazio un'atmosfera accogliente e sofisticata.

Cecilia Rodriguez svela i dettagli della sua nuova cucina

Per la loro cucina Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno scelto elettrodomestici Smeg, una delle aziende di design più eccellenti del mercato. La cantina dei vini è in acciaio inox, che ben si integra con la cucina dai toni scuri della coppia. Il costo per questo elementi da libera installazione è di 1.969 euro.