Cecilia Rodriguez mostra il nuovo tavolo di casa: quanto costa l’arredo di design Cecilia Rodriguez ha condiviso sui social le immagini del suo nuovo tavolo per la casa. Scopriamo di cosa si tratta e quanto costa il nuovo arredo di design.

A cura di Clara Salzano

Il nuovo tavolo nella casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono trasferiti da qualche mese nella loro nuova casa in City Life a Milano che stanno arredando gradualmente. La coppia aveva mostrato alcuni dettagli del loro nuovo appartamento caratterizzato anche da un comodo giardino e una grande veranda ancora non attrezzata. Proprio negli ultimi giorni Cecilia Rodriguez ha condiviso sui social le immagini del loro nuovo tavolo con sedie per la casa che va ad arredare l'ampia veranda di casa. Scopriamo di che pezzi di design si tratta e quanto costano i nuovi arredi in casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno un nuovo tavolo con sedie in casa

Il nuovo tavolo con sedie in casa di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono soliti condividere numerose immagini dei loro spazi di casa e il recente trasloco ha permesso di svelare una serie di nuovi dettagli dell'abitazione, dai quadri alle pareti alla cucina moderna. L'ultimo arrivato in casa Rodriguez -Moser è il tavolo da pranzo che completa l'arredo della veranda.

Prima cena sul nuovo tavolo di casa Rodriguez–Moser

Il nuovo tavolo con sedie nella veranda della casa di Cecilia Rodriguez è un pezzo di design contemporaneo molto di tendenza. Si tratta di un tavolo dell'azienda di design Riflessi, come la stessa modella argentina indica sui social.

Anche i cani di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser apprezzano il loro nuovo tavolo

Esistono due modelli di tavolo Riflessi caratterizzati dalla base in ceramica chiara effetto marmo e di preciso il tavolo Living e il tavolo Pegaso. I due modelli si differenziano per i piedi che sorreggono la base e che nelle immagini condivise da Cecilia Rodriguez non si riescono a vedere.

Il tavolo Living di Riflessi

Le nuove sedie attorno al tavolo sono invece parte della collezione Sofia di Riflessi, caratterizzati da una seduta ergonomica in poliuretano schiumato, che ha anche vinto il premio Good Design Award 2017.

Le poltroncine Sofia di Riflessiin casa di cecilia Rodriguez

Quanto costa il nuovo tavolo di Cecilia Rodriguez

Il nuovo tavolo con sedie a casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si colloca proprio sotto le grandi vetrate che caratterizzano l'ampia veranda della loro casa, con accesso diretto al giardino. I materiali scelti dalla coppia, grazie alla grande luminosità dello spazio, creano un'atmosfera sofisticata e rilassante.

Il tavolo Pegaso di Riflessi

I tavoli di Riflessi sono oggetti di design di qualità perfetti per una casa moderna e minimale ma adatti ad ogni tipo di ambiente. Non è stato possibile ritrovare il prezzo esatto del tavolo Living e Pegaso ma il costo si aggira tra i 1.558 euro e 2.065,00 euro a tavolo. Le poltroncine Sofia hanno invece un costo compreso tra i 550 e i 770 euro l'una.