Alessia Marcuzzi e Mia come gemelle: sulla neve mamma e figlia vestono coordinate

Per dare il via al 2026 "col botto", Alessia Marcuzzi ha deciso di concedersi una vacanza in compagnia proprio come moltissime altre star. C'è chi ha puntato tutto su una meta esotica come Michelle Hunziker e Belén Rodriguez e chi, invece, ha preferito la montagna come Ilary Blasi, ma la cosa certa è che per le celebrities sembra non esserci nulla di meglio di qualche giorno fuori città per cominciare un nuovo anno in modo memorabile. Alessia Marcuzzi ha optato per i meravigliosi paesaggi innevati delle Dolomiti, portando con sé anche la figlia Mia Facchinetti, che ormai sembra essere la sua gemellina.

Le nuove foto di Mia Facchinetti

Mia Facchinetti sta crescendo, ha compiuto 14 anni lo scorso settembre e giorno dopo giorno sta diventando sempre più bella. Il dettaglio che balza subito all'occhio nel momento in cui compare sul profilo social della mamma Alessia Marcuzzi? Le somiglia in modo impressionate: ha i suoi stessi capelli lunghi e biondi, la sua stessa silhouette slanciata e la sua stessa bocca carnosa. Dal papà Francesco Facchinetti, invece, sembra aver ereditato solo i penetranti occhi azzurri. Negli anni i genitori si sono sempre divertiti a immortalarla per foto e video Instagram e, confrontando gli scatti di ieri e oggi, è possibile vedere la sua incredibile evoluzione da bambina adorabile a ragazzina super glamour.

Alessia Marcuzzi con la figlia Mia Facchinetti

I look da neve coordinati di mamma e figlia

Ad oggi Alessia e Mia sembrano essere due gemelle piuttsto che mamma e figlia e lo hanno dimostrato nelle ultime ore durante la vacanza sulle Dolomiti. Per un'escursione tra le vette innevate hanno scelto dei look da montagna coordinati. Entrambe si sono protette dal freddo con pantaloni da neve e giacconi tecnici (quello della conduttrice è di Prada) e hanno completato il tutto con cappellini di lana scuri e occhiali da sole oversize con le lenti specchiate. Hanno poi posato fianco a fianco sullo sfondo dei panorami alpini, mostrando grande unione e complicità. In quanti al primo sguardo direbbero tranquillamente che sono amiche o sorelle?