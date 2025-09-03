stile e Trend
Il primo giorno di scuola di Isabel Totti: l’istituto della figlia di Ilary Blasi costa 20 mila euro annui

Ilary Blasi ha accompagnato la figlia Isabel Totti nel suo primo giorno di scuola. Frequenta un istituto privato esclusivo di Roma.
A cura di Giusy Dente
Ilary Blasi e Isabel
Settembre: è tempo di lasciarsi l'estate alle spalle, di mettere via i bikini e arrendersi al ritorno alla normalità. Questo significa back to work per i grandi e back to school per i piccini. Anche Isabel Totti è tornata tra i banchi di scuola, accompagnata da mamma Ilary Blasi, rientrata definitivamente a casa dopo le lunghe vacanze estive, trascorse in gran parte all'insegna dell'amore col compagno Bastian Muller.

Il back to school di Isabel Totti

Il primo giorno di scuola è gioia e dolore! È sicuramente un nuovo inizio, un nuovo percorso: significa rivedere i propri compagni di classe e fare compere tra zaino e cancelleria, ma purtroppo significa anche compiti e interrogazioni. Isabel Totti, la "piccola di casa", quest'anno comincia la quarta elementare. La figlia più piccola di Ilary Blasi e Francesco Totti, infatti, ha 9 anni. La conduttrice, come ogni madre, non ha rinunciato alla foto di rito per fermare il tempo e bloccare questo ricordo per riguardarlo magari il futuro, sorridendo con un pizzico di nostalgia.

Ha poi condiviso lo scatto sui social, con fan e follower. L'immagine ritrae madre e figlia insieme, prima che la piccola faccia il suo ingresso in classe col suo zainetto nero effetto graffiti. L'anno scorso, Ilary Blasi aveva immortalato insieme Isabel e Chanel, una alle prese con la terza elementare e l'altra pronta ad avviarsi verso il suo ultimo anno di Liceo, verso la fatidica Maturità. Quest'anno, nella foto c'è solo Isabel: sua sorella forse proseguirà gli studi, magari abbinandoli a una carriera tra social e tv come influencer.

Cristian Totti a Ibiza con Melissa Monti: cosa hanno indossato per la foto di coppia al tramonto
Che scuola frequenta Isabel Totti e quanto costa

Isabel Totti frequenta la Ambrit School, una scuola internazionale con sede a Roma: il campus si trova in zona Portuense. Qui studiano allievi fino ai 14 anni, dunque l'istituto copre la formazione dalle materne alle medie. Il portfolio pagamenti dell'anno accademico 2025-26 prevede una quota di iscrizione di 4.000 euro ad alunno, più una retta scolastica variabile a seconda del grado: quello della bambina è il quarto, da 19.100 euro. Ai costi si aggiunge poi l'uniforme di educazione fisica Ambrit da 120 euro e una serie di costi aggiuntivi come il trasporto in pulmino (andata e ritorno 3.400 euro).

