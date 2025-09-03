Il primo giorno di scuola di Isabel Totti: l’istituto della figlia di Ilary Blasi costa 20 mila euro annui

Ilary Blasi e Isabel

Settembre: è tempo di lasciarsi l'estate alle spalle, di mettere via i bikini e arrendersi al ritorno alla normalità. Questo significa back to work per i grandi e back to school per i piccini. Anche Isabel Totti è tornata tra i banchi di scuola, accompagnata da mamma Ilary Blasi, rientrata definitivamente a casa dopo le lunghe vacanze estive, trascorse in gran parte all'insegna dell'amore col compagno Bastian Muller.

Il back to school di Isabel Totti

Il primo giorno di scuola è gioia e dolore! È sicuramente un nuovo inizio, un nuovo percorso: significa rivedere i propri compagni di classe e fare compere tra zaino e cancelleria, ma purtroppo significa anche compiti e interrogazioni. Isabel Totti, la "piccola di casa", quest'anno comincia la quarta elementare. La figlia più piccola di Ilary Blasi e Francesco Totti, infatti, ha 9 anni. La conduttrice, come ogni madre, non ha rinunciato alla foto di rito per fermare il tempo e bloccare questo ricordo per riguardarlo magari il futuro, sorridendo con un pizzico di nostalgia.

Ha poi condiviso lo scatto sui social, con fan e follower. L'immagine ritrae madre e figlia insieme, prima che la piccola faccia il suo ingresso in classe col suo zainetto nero effetto graffiti. L'anno scorso, Ilary Blasi aveva immortalato insieme Isabel e Chanel, una alle prese con la terza elementare e l'altra pronta ad avviarsi verso il suo ultimo anno di Liceo, verso la fatidica Maturità. Quest'anno, nella foto c'è solo Isabel: sua sorella forse proseguirà gli studi, magari abbinandoli a una carriera tra social e tv come influencer.

Che scuola frequenta Isabel Totti e quanto costa

Isabel Totti frequenta la Ambrit School, una scuola internazionale con sede a Roma: il campus si trova in zona Portuense. Qui studiano allievi fino ai 14 anni, dunque l'istituto copre la formazione dalle materne alle medie. Il portfolio pagamenti dell'anno accademico 2025-26 prevede una quota di iscrizione di 4.000 euro ad alunno, più una retta scolastica variabile a seconda del grado: quello della bambina è il quarto, da 19.100 euro. Ai costi si aggiunge poi l'uniforme di educazione fisica Ambrit da 120 euro e una serie di costi aggiuntivi come il trasporto in pulmino (andata e ritorno 3.400 euro).