L’estate in anticipo di Alessia Marcuzzi: prende il sole in terrazzo col micro bikini senape

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi sta vivendo un periodo particolarmente soddisfacente della sua carriera: a poco più di un mese dall'esperienza come co-conduttrice a Sanremo, è tornata in tv con un programma tutto suo, si intitola Obbligo o Verità e va in onda ogni martedì in prima serata su Rai 2. Sul palco siamo abituati a vederla elegantissima e glamour con dei look monocromo curati nei minimi dettagli ma com'è nella quotidianità? A soddisfare le curiosità dei fan è stata lei stessa sui social, dove proprio di recente ha postato le foto di un dolce momento dal sapore estivo trascorso con la figlia Mia.

La mattinata mamma-figlia di Alessia Marcuzzi e Mia

La primavera è ormai arrivata e con lei anche le prime giornate calde e soleggiate che fanno venire a tutti la voglia di uscire e di rinascere. Alessia Marcuzzi sembra averlo capito bene, visto che ha approfittato di una mattinata libera dagli impegni lavorativi per organizzare un'esperienza casalinga mamma-figlia. Insieme a Mia Facchinetti, la secondogenita nata dall'amore con Francesco Facchinetti, è salita sulla terrazza del suo appartamento romano per abbronzarsi. Ha documentato tutto con un dolce scatto social, nel quale ha fatto un primo piano della sua mano stretta forte da quella della ragazzina. Nella didascalia ha poi scritto: "Io e Mimi mia sul terrazzo per il primo hot sun".

Alessia Marcuzzi e Mia Facchinetti

Il primo bikini dell'anno di Alessia Marcuzzi

Nell'album dedicato alla tintarella di Alessia Marcuzzi non è mancato un primo piano sul suo primo look "balneare". Sarà perché il caldo era veramente afoso o perché semplicemente voleva approfittare del tiepido sole per prendere colorito, ma la cosa certa è che la conduttrice ha dato una piccola anticipazione dell'estate 2025 mettendosi in bikini.

Alessia Marcuzzi in bikini

Ha indossato un micro bikini color senape, per la precisione un modello con reggiseno a triangolo e tanga con laccetti laterali, e ha posato di fronte una delle vetrate del terrazzo come una vera e propria dea. Al motto di "Hot mama", ha rivelato una forma fisica impeccabile. In quanti non vedono l'ora, come lei, di dare ufficialmente il via alla stagione dell'abbronzatura?