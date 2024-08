Carlo Beretta e Melissa Satta sempre più innamorati: “La madre di lui felice della storia con la showgirl”

video suggerito

Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta sono inseparabili, da quando hanno reso noto il loro rapporto non hanno alcuna intenzione di limitare il tempo da trascorrere insieme, ma soprattutto di mostrare quanto siano felici. È così che appaiono nelle immagini pubblicate dal settimanale Chi, felici, spensierati, sorridenti, come una coppia qualunque che si gode l'estate e ha tutto il tempo davanti per costruire qualcosa di ancora più bello.

Carlo Beretta e Melissa Satta felici in Sardegna

Il 27enne sta andando avanti e indietro da Parigi, perché alcuni atleti del tiro a segno impegnati nelle Olimpiadi utilizzano le armi Beretta, e Carlo è il digital project manager dell'azienda, per cui essere presente per assicurarsi che tutto vada per il meglio è più un piacere che un dovere per il rampollo della casa d'armi più antica d'Italia. Però, in questa spola tra la Francia e l'Italia, non manca il tempo per un po' di meritato relax in Sardegna. Lì, infatti, a Porto Cervo, la famiglia Beretta possiede una sontuosa villa, dove è stata ospitata anche Melissa Satta, che compare nelle foto pubblicate dal settimanale. È nelle acque sarde, infatti, che vengono fotografati e si mostrano felici di trascorrere quanto più tempo possibile insieme.

La madre di lui è felice di questa storia d'amore

Oltre alle giornate in spiaggia, insieme agli amici, non mancano serate mondane al Nikki Beach, per divertirsi in posti esclusivi. Sembrerebbe, stando a quanto si legge su Chi, che la madre di lui, Umberta Gnutti Beretta, sarebbe entusiasta di questa storia d'amore perché ritiene che Melissa sia "una ragazza seria e impegnata nel lavoro". Sembrerebbe, inoltre, che le voci su una possibile con la ex nuora, Giulia De Lellis, siano del tutto infondate e che lei, in realtà, non abbia mai messo bocca sulle scelte sentimentali di Carlo. Poi, come ogni madre che si rispetti, ciò che conta da sempre è la felicità di suo figlio che, ad oggi, sembra essere più che contento in compagnia della showgirl 38enne.