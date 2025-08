Alba Parietti regina dei selfie in costume, quanto costa il bikini gioiello con oblò sul seno

Alba Parietti anche quest’estate ammalia i fan sui social con i suoi selfie in bikini. Per una gita in barca a Formentera ha indossato un modello molto particolare con inserti gioiello sul top, ecco quanto costa il costume dell’estate 2025.

E' iniziata già da tempo l'estate di Alba Parietti, che sta trascorrendo le sue vacanze a Ibiza tra una gita in barca a Formentera e un selfie in costume davanti allo specchio. I fan della conduttrice televisiva sanno quanto ami scattarsi selfie in bikini per celebrare se stessa sui social attraverso post ironici in cui scrive frasi come: "Un capolavoro così non viene fuori per caso". Tra gli scatti estivi non ci sono solo quelli in costume ma anche immagini in cui appare al naturale con capelli spettinati e grossi occhiali neri a coprire il volto.

Riguardo ai selfie allo specchio di cui sopra, sono ormai mitiche le foto che Alba Parietti pubblica sul suo profilo ufficiale nel periodo estivo. Non appena il caldo arriva, Parietti vola nella sua maxi villa a Ibizia e nei momenti di relax in barca gira video ironici, mentre spesso è la protagonista di veri e propri shooting fotografici sugli scogli o in riva al mare. In ogni scatto la conduttrice televisiva sfoggia costumi sempre nuovi e accessori da mare come grosse collane e cappelli in paglia.

Costume due pezzi Miss Bikini

I costumi sono però protagonisti, dato che non si tratta di semplici bikini a triangolo o di costumi interi dalle linee essenziali: Parietti ha una collezione infinita di trikini e costumi gioiello, tutti impreziositi con fantasie colorate dal mood ikat o abbelliti con decori luccicanti. Tra gli ultimi modelli sfoggiati c'è un due pezzi molto particolare, con inserti in ottone sul top che assomigliano a una grossa collana. Il bikini di Alba Parietti è firmato Miss Bikini è costa 199 euro, ha un top legato al collo con oblò sul seno, sovrastato da borchie in ottone dorato che creano un disegno a piramide, mentre gli slip hanno doppi laccetti laterali. Il modello è realizzato in lycra color marrone scuro, tonalità must have dell'estate 2025.

Sembra proprio che i cut originali e le fantasie vistose siano le preferite di Alba Parietti dato che anche in altre occasioni ha sfoggiato costumi simili, tutti firmati dallo stesso marchio. Ancora durante la stessa vacanza Parietti ha indossato per un secondo costume, ancora firmato Miss Bikini, in questo caso si tratta di un modello intero total black tagliato sulla pancia il cui prezzo è di circa 170 euro.