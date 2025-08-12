Quanto costa l’abito di Alba Parietti: il modello vintage firmato con cut sul seno

Alba Parietti sta trascorrendo le vacanze a Ibizia e sui social regala ai fan una serie di foto e video in cui condivide i look con costumi gioiello e originali abiti da sera. L’ultimo vestito indossato dalla conduttrice è un modello particolare che risale ai primi anni 2000 e che oggi è in vendita a un prezzo esorbitante.

Alba Parietti è ormai la regina social dell'estate 2025, per lei nessun digital detox nella stagione calda ma una marea di selfie allo specchio e scatti in bikini da pubblicare sui profili ufficiali per condividere con i fan i suoi look o i momenti della vacanza a Ibiza. Le celebre conduttrice televisiva, reduce di un piccolo dissing avvenuto a mezzo stamp/social con la collega Lorella Cuccarini, non perde occasione per celebrare se stessa e la sua bellezza statuaria snocciolando ogni giorno video e foto in cui mostra le proprie gite in barca a Formentera e in cui condivide con i follower outfit, ristoranti e altre location dell'estate 2025.

L'abito vintage di Alba Parietti

Dopo i look con originali bikini gioiello, decorati da inserti dorati in metallo, Alba Parietti ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti e un video in cui mostra ai fan il suo outfit mentre si prepara, probabilmente scelto per una cena fuori. Negli scatti la conduttrice televisiva indossa un abito nero con cut out sotto il seno, bretelle sottili e drappeggi che ricoprono le coppe e la parte centrale del corpetto. Quest'ultimo conduce a una gonna morbida dall'orlo asimmetrico e irregolare, decorata da ruche svolazzanti.

L’abito nero di Alba Parietti

Il vestito vintage griffato Versace che vale 8mila euro

L'abito non è un modello qualunque, si tratta di un vestito vintage di Versace che fa parte della collezione Primavera/Estate 2024 della Maison. Lo stesso abito nero su eBay è venduto ad un prezzo di quasi 10mila dollari, pari a circa 8,500 euro, mentre una variante simile ma in tessuto color ceruleo è in vendita sullo stesso sito a circa 6mila dollari (poco più di 5000 euro).

L’abito in vendita su eBay

Non è la prima volta che Alba Parietti tira fuori dall'armadio abiti di quella che sembra essere una delle sue case di moda preferite. Già per la festa di compleanno, organizzata per celebrare i suoi 60 anni, aveva indossato un abito Versace, vestito che aveva poi riutilizzato per calcare il red carpet del Festival del Cinema di Venezia, mentre al Roma Film Fest nel 2021 era apparsa con un completo scuro con pantaloni e blazer, ancora firmato dalla Maison della Medusa.