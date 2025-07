Alba Parietti vanitosa allo specchio: “Un capolavoro così non viene fuori per caso”

Alba Parietti in Miss Bikini Luxe

Vanitosa sì e con un certo orgoglio. Alba Parietti non pensa di doversi giustificare per il solo fatto di piacersi, di sapersi guardare allo specchio con amore. Nel tempo ha imparato a gestire critiche e insulti, è una donna a cui non interessa piacere a tutti i costi agli altri, soprattutto se questo significa snaturarsi, perdere parti di sé. Lei ha sempre messo davanti l'integrità, l'autodeterminazione, l'indipendenza. È per questo che i giudizi non possono scalfirla: perché ha piena consapevolezza di sé. E si piace tanto.

Alba Parietti ha da poco chiuso la relazione con Fabio Adami, manager di Poste Italiane. I due stavano insieme dal 2022, c'era stata una crisi qualche mese fa che sembrava fosse stata superata, invece le differenze caratteriali e di vedute hanno fatto sì che i due decidessero definitivamente di dirsi addio. Nessun rancore, ha detto a Dagospia: "È stata una bella storia, ma abbiamo capito di essere troppo diversi. A volte è più sano chiudere prima che le cose si rovinino. Sto molto bene e guardo avanti con serenità. Non ci sono assolutamente amori all’orizzonte". La conduttrice sta quindi trascorrendo l'estate con gli amici: bagni in piscina, gite in barca e ovviamente selfie allo specchio! Condividendo una foto in costume, la conduttrice ha espresso un pensiero che in passato aveva già palesato.

Ha un buon rapporto col proprio corpo e anche con gli anni che passano, per questo non ha alcun problema a mostrarsi, anche al naturale. È una donna vanitosa e sa di esserlo, ha molta confidenza con se stessa e con la propria femminilità, quindi ben venga ogni tanto anche un po' di sano esibizionismo. Molti le criticano l'abuso di filtri, ma questo per lei è solo un gioco: deriva dalla sua piena consapevolezza di cosa sia il reale e di cosa sia il virtuale, consapevolezza che purtroppo non tutti hanno. Nella nuova foto indossa un costume intero di Miss Bikini con occhiali da sole scuri. Nella didascalia si legge proprio la sua rivendicazione di vanità:

