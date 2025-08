Alba Parietti spettinata in vacanza: “Sono pazza di me, del parere degli inutili me ne frego”

Capelli spettinati ma idee sempre in ordine per Alba Parietti, che è tornata sui social per condividere un pensiero, rivolto soprattutto agli haters.

Alba Parietti si sta godendo l'estate in compagnia della famiglia e degli amici. Sembra che sia tornata single, dopo la fine della storia con il manager Fabio Adami. La conduttrice è molto legata ai propri affetti, alle persone che la circondano e che arricchiscono la sua vita. Sono linfa vitale, per lei, le permettono di sentirsi apprezzata, amata, stimata. Proprio da loro deriva parte della grande forza d'animo che la caratterizza, che ha costruito nel tempo. È una persona solida e determinata, che ha piena consapevolezza di sé: nessuno la può scalfire. Ad oggi, anche gli haters su di lei non hanno alcuna presa, perché critiche e offese le scivolano addosso.

Alba Parietti non si lascia scalfire

Alba Parietti non ha alcuna paura di fronteggiare gli haters. Nella sua lunga carriera, l'esposizione ha fatto sì che spesso ricevesse attacchi: per le sue opinioni, per il suo modo di porsi, ma anche per il suo aspetto fisico. Ad oggi, sa benissimo che sono parole del tutto vuote, che non hanno alcuna presa su di lei, perfettamente consapevole di sé e del proprio valore: le scivolano completamente addosso. Non ha mai accettato di dover cambiare per qualcun altro, di dover assecondare il volere altrui, pur di piacere a tutti i costi. L'approvazione non è mai stata una priorità, quindi ha sempre seguito la propria strada senza condizionamenti esterni.

Si ama come persona, ma si ama anche come donna: ha un ottimo rapporto con lo specchio, col proprio corpo, con gli anni che passano. E anche se qualcuno la critica per l'abuso di filtri, lei ha sempre ribadito di essere perfettamente in grado di distinguere i due piani: il gioco virtuale e la verità reale. Il primo non ha mai preso il sopravvento sulla seconda, proprio perché quest'ultima è nettamente superiore come valore e qualità, grazie anche alle persone che la circondano. Proprio il fatto di piacersi così tanto a molte persone proprio non va giù: ma ha sempre ammesso e difeso la propria sana vanità, quella di una donna che è consapevole del proprio valore e non ha paura di metterlo in mostra. Il problema è sempre degli altri, di quelli che nel suo ultimo post ha definito "gli inutili". Sono coloro che si illudono di farle del male, mentre lei sa benissimo come proteggersi: le sue armi sono indifferenza e disprezzo.

Su Instagram ha scritto: