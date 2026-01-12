Alba Parietti nella seconda stagione di Red Carpet – Vip al Tappeto: abito da sera e gioielli per la sfida

Alba Parietti

Torna il game show Red Carpet – Vip al tappeto, dopo il successo della prima edizione. Al timone della seconda stagione, dal 23 gennaio su Prime Video, il pubblico troverà nuovamente Alessia Marcuzzi. Cambiano invece le dive che dovranno affrontare le temibili sfide sul tappeto rosso. Riusciranno i bodyguard a farle arrivare sane e salve a destinazione, tra imprevisti, ostacoli e disturbatori vari pronti a tutto per farle inciampare? Infatti un solo passo falso può essere fatale alle protagoniste: chi mette piede fuori dal tappeto rosso anche solo per un attimo perde una guardia del corpo, rendendo ancora più difficile portare a termine l'impresa.

Stavolta la location sarà un parco acquatico, non il castello medievale della prima edizione. Nel ruolo di bodyguard ci saranno: gli Autogol, Alessandro Betti, Valentina Cardinali, Alessandro Ciacci, Gianluca Fubelli aka Scintilla, Antonio Ornano, Giulia Vecchio. Cinque invece le donne alle prese col tappeto rosso: Federica Nargi, Pamela Prati, Giulia Salemi, Flavia Vento e Alba Parietti.

Alba Parietti si è perfettamente calata nei panni della diva, sfoggiando un look degno di un vero red carpet: lei ne ha calcati tanti nella sua carriera. L'abbiamo vista, di recente, al Festival di Venezia, dove è ormai ospite fissa da anni e ancora prima al Festival del Cinema di Roma (in coppia con l'ex compagno). In quelle due occasioni e in molte altre ricorrenze speciali, ha sempre optato per il nero, la nuance che più di tutte riesce a tirar fuori la sua eleganza ma anche il suo carattere, la sua grinta. Non si è smentita neppure per affrontare le sfide di Red Carpet – Vip al tappeto.

Leggi anche Chi ha firmato e quanto costa l’abito di jeans di Giulia Stabile a Tu Sì Que Vales

Si è cimentata nelle varie prove indossando un abito da sera monospalla con scollatura asimmetrica, abbinato a vistosi gioielli: un paio di orecchini pendenti e bracciale coordinati. È l'outfit da serata di gala con cui ha provato ad attraversare per intero il tappeto, aiutata dai suoi tre bodyguard: ovviamente per sapere se ha portato a termine l'impresa bisogna guardare il game show. L'anno scorso la vittoria era andata al team guidato da Herbert Ballerina.

Alba Parietti è una donna che comunica molto con l'immagine e con le scelte di stile, soprattutto per mandare un messaggio forte: l'importanza di fregarsene dei giudizi, dando la priorità al proprio sentire piuttosto che al modo in cui gli altri ci vorrebbero. Per questo lei ha imparato a non dar retta alle critiche e alle offese, perché è forte e granitica nelle sue consapevolezze: conosce il suo valore, si piace e non ha paura di mostrarlo. Ecco perché non teme il passare del tempo, la vecchiaia e mantiene negli anni un ottimo rapporto con lo specchio: che si tratti di una foto al naturale, di uno scatto in bikini o di uno con i filtri (aspetto su cui è molto criticata), sa che nulla la può scalfire.