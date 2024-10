Alba Parietti in velluto alla Festa del Cinema, look coordinato total black col compagno Fabio Adami

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Alba Parietti e Fabio Adami

Parata di star nella penultima serata della Festa del Cinema di Roma. Johnny Depp era forse l'ospite più atteso. L'attore è volato nella Capitale per ritirare il premio alla carriera, ma ha anche presentato il film che lo vede in qualità di regista: si intitola Modì – Three Days On The Wing Of Madness con Riccardo Scamarcio protagonista. Questo non è il solo impegno in programma qui in Italia: sarà anche da Fabio Fazio, nella puntata di Che Tempo Che Fa in onda domenica 27 ottobre. Hanno preso parte alla presentazione del film anche Alba Parietti e il compagno Fabio Adami.

Il look di coppia alla Festa del Cinema di Roma

Alba Parietti e il compagno Fabio Adami hanno sfilato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, nella serata dedicata a Modì – Three Days On The Wing Of Madness, secondo film con la regia di Johnny Depp. La conduttrice negli anni è stata spesso ospite della kermesse e come nel 2023, anche stavolta lo ha fatto in coppia. Look coordinato per i due, che hanno puntato sull'intramontabile eleganza del total black, che li ha resi particolarmente glamour.

Alba Parietti in P.A.R.O.S.H.

Completo in velluto firmato P.A.R.O.S.H per la conduttrice, elegantissima con una giacca doppiopetto sbottonata sul gilet, pantaloni a gamba larga e stivaletti, con pochette coordinata. I tre pezzi del look sul sito ufficiale del brand costano rispettivamente 740, 406 e 440 euro, per un totale di 1586 euro per l'outfit. Ha illuminato il tutto con un paio di orecchini pendenti lunghi.

Alba Parietti

Il velluto, già protagonista a settembre sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, si è confermato il preferito delle celebrities anche alla Festa del Cinema di Roma, dimostrandosi la scelta perfetta per look di classe e preziosi. In total black anche Fabio Adami, che alla camicia ha preferito una T-shirt scura, eliminando la cravatta e optando per scarpe casual, dando così un tocco più fresco all'outfit serale.

Alba Parietti e Fabio Adami

Alba Parietti innamorata di Fabio Adami

La conduttrice e il manager romano Fabio Adami fanno coppia fissa da ormai tre anni. Si sono conosciuti nel 2021 e da quel colpo di fulmine non si sono più lasciati. La conduttrice, molto attiva sui social, ha spesso parlato di lui, facendogli dediche romantiche e dicendosi innamoratissima e serena, molto felice di questa relazione arrivata dopo otto anni da single.