video suggerito

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli alla Festa del Cinema: chi ha firmato il look di coppia I due sono ufficialmente tornati insieme e hanno sfilato sul red carpet della Festa del Cinema nella serata di Modì – Three Days On The Wing Of Madness. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli alla Festa del Cinema

Alla Festa del Cinema di Roma è stata la serata della coppie. Alba Parietti ha sfilato sul red carpet col compagno Fabio Adami, coordinati in total black. Elegantissimi Luisa Ranieri e Luca Zingaretti: l'attrice sfoggiava al collo gioielli da oltre 90 mila euro. Hanno preso parte insieme alla presentazione di Modì – Three Days On The Wing Of Madness anche Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio, che nel film ha il ruolo di protagonista.

Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio sul red carpet

L'attrice non poteva mancare nel grande giorno dedicato al film Modì – Three Days On The Wing Of Madness, secondo progetto che vede Johnny Depp alla regia. Nei panni di Amedeo Modigliani c'è proprio il suo compagno, Riccardo Scamarcio. Look firmato Prada per entrambi, della stylist Sarah Grittini (la stessa che ha vestito Alba Rohrwacher per il red carpet di L'amica geniale 4).

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli in Prada

Smoking nero classico con papillon in coordinato e scarpe di vernice per lui; completo color lime custom made composto da maglia cropped a maniche lunghe e gonna a vita alta per lei. La 26enne ha completato l'outfit con décolleté bianche della stessa Maison e gioielli Pomellato.

Leggi anche Luisa Ranieri alla Festa del Cinema di Roma brilla con gioielli da oltre 100 mila euro

Benedetta Porcaroli indossa gioielli Pomellato

L'amore sfila sul red carpet

I due sono ufficialmente tornati insieme, dopo un periodo piuttosto travagliato. L'inizio della relazione risale al 2021: galeotto fu il set del film L'ombra del giorno di Giuseppe Piccioni. Dopo circa un anno la storia si è interrotta e lui ed è tornato insieme ad Angharad Wood, madre di sua figlia (nata nel 2020). Nel 2023 è ripresa la frequentazione con Benedetta Porcaroli. Poi lo scorso marzo c'è stato il primo red carpet ufficiale, che ha segnato il ritorno di fiamma dopo diversi rumors. Erano insieme a Hollywood al Filming Italy – Los Angeles. Questo alla Festa del Cinema di Roma è il secondo tappeto rosso che calcano insieme, felici e innamorati.