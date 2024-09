Spacco per Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser in papillon: primo red carpet da marito e moglie a Venezia 81

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Prosegue tra red carpet e anteprime il Festival del Cinema di Venezia, giunto alla sua 81esima edizione. Anche quest'anno la Laguna sta ospitando celebrità provenienti da ogni parte del mondo e ogni serata è una vera e propria passerella, una gara di stile all'insegna di look coordinati (in primis Monica Bellucci e Tim Burton), immancabili total black (l'outfit da diva di Miriam Leone), scollature (il maxi oblò rivelatore di Kasia Smutniak), spacchi, paillettes scintillanti, omaggi (come quello di Angelina Jolie a Maria Callas). Sono stati ospiti della kermesse nella serata di domenica 1 settembre anche i neo sposini Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

I neo sposi al Festival del Cinema di Venezia

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno pronunciato il fatidico sì a luglio, coronando così il loro sogno d'amore. Si sono goduti l'estate in vacanza, rimandando il viaggio di nozze, che faranno a ottobre, festeggiando così anche il loro ottavo anniversario di fidanzamento.

La coppia è ospite fissa al Festival del Cinema di Venezia, dove hanno sempre partecipato in coppia. Questa, però, è un'edizione speciale per loro: è la prima volta da marito e moglie. Hanno sfilato sul red carpet con un look coordinato all'insegna del total black.

Abito della stilista Rachel Schiff per la modella, un vestito monospalla tempestato di punti luce con maxi spacco, a cui ha abbinato un paio di sandali con cinturino gioiello. Lo chignon ha reso il tutto estremamente sofisticato, un'acconciatura incorniciata da orecchini pendenti di diamanti. In nero anche Moser, elegantissimo col papillon. I due si sono baciati davanti ai fotografi, innamoratissimi più che mai.