Dove si trova il castello medievale che ha ospitato Red Carpet – Vip al tappeto Su Prime Video è arrivato Red Carpet – Vip al tappeto, il nuovo divertente game show condotto da Alessia Marcuzzi. Dove si trova il castello medievale che fa da sfondo alle sfide? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Su Prime Video a partire dal 9 gennaio è arrivato Red Carpet – Vip al tappeto, il nuovo game show condotto da Alessia Marcuzzi affiancata dalla Gialappa's Band. In cosa consiste il gioco? La presentatrice è il capo di un’agenzia di guardie del corpo e vede sfidarsi tre squadre di bodyguard, il cui compito è scortare 5 celebrities sul tappeto rosso (nessuna di loro deve mettere piede fuori anche solo per un attimo, pena la perdita di uno dei membri del team). Le star da accompagnare sono Giulia De Lellis, Elettra Lamborghini, Cristiano Malgioglio, Valeria Marini e Melissa Satta, mentre al loro fianco ci sono Francesco Arienzo, Awed, Herbert Ballerina, Ginevra Fenyes, Michela Giraud, Brenda Lodigiani, Pierluca Mariti, Antonio Ornano e Gabriele Vagnato. Qual è la location che fa da sfondo alle divertenti sfide?

La storia del castello medievale in Red Carpet – Vip al tappeto

Red Carpet – Vip al tappeto è stato interamente girato al castello di San Lorenzo Picenardi, un palazzo medievale che sorge nell’omonima frazione del comune di Torre de’ Picenardi, in provincia di Cremona. Documentato a partire dal XV secolo (ma probabilmente di origini più antiche), sorge tra i meravigliosi campi del grande parco che lo circonda ed è così maestoso da essere visibile a km di distanza.

Castello di San Lorenzo Picenardi

Inizialmente proprietà dei nobili Picenardi, a partire dai primi anni del ‘500 venne ceduto alla famiglia Crema, che a sua volta lo passò prima al nobile Giovanni Carlo Sforzosi, poi al cavaliere Giacomo Sforzosi. Fino al 1912, invece, fu dei nobili cremonesi Conti Crotti. Nato come un punto di riferimento per i viaggiatori grazie alla sua posizione centrale, in epoca medievale il castello divenne un nucleo economicamente autosufficiente grazie ai locali destinati ai più svariati servizi, dalle stalle alle scuderie, fino ad arrivare al forno, al macello e ai pollai. A "proteggerlo" ci sono le mura esterne (che non sono mai state rimaneggiate, mentre le sei torre merlate e la facciata scenografica sono state ristrutturate nel XIX dall’architetto Luigi Voghera.

Gli interni del castello

Come visitare il castello di San Lorenzo Picenardi

Attualmente il castello è di proprietà della famiglia Lorenzoni e Nicoli e viene spesso riservato per ricevimenti ed eventi privati a tema principesco. Può essere però anche visitato per qualche ora (al prezzo di 14 euro). L'edificio si estende su più piani ed è contraddistinto da numerose camere in stile neoclassico ma con diversi richiami alla tradizione greca e romana.

L'arrivo di Melissa Satta al castello

Incantevoli cortili, giardini verdeggianti, sontuosi saloni e una sala da ballo: nella struttura c'è anche una cappella e un enorme parco con tanto di vasca risalente all'800. Ogni angolo del castello, inoltre, è decorato con lo stemma del casato Crotti, rappresentato ad esempio in grande al centro del pavimento del grande salone dei ricevimenti.

Gli interni del castello