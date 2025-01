video suggerito

Primo appuntamento su Real Time: dov’è il ristorante degli incontri al buio e qual è il menu per le coppie Torna “Primo appuntamento” su Real Time, con la conduzione di Flavio Montrucchio. Il programma è girato in una location esclusiva nel Lazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Flavio Montrucchio

Primo appuntamento torna su Real Time. Il programma, un dating show incentrato sugli appuntamenti al buio, ha ormai superato il traguardo delle dieci stagioni (considerando anche gli spin off Crociera e Hotel). A partire da martedì 7 gennaio alle 21.30 si torna in scena con le nuove puntate, sempre con la conduzione dello storico padrone di casa Flavio Montrucchio (al timone dal 2019). E location che vince, non si cambia!

Dove è girato Primo appuntamento

Nuovi single sono pronti a mettersi in gioco nel dating show di Real Time, sperando di fare una gradevole conoscenza da approfondire all'esterno o perché no, sperando di trovare l'amore vero per la vita, l'anima gemella. Primo appuntamento si svolge in un ristorante: l'incontro viene ripreso dalle telecamere per raccontare le storie dei partecipanti, le rispettive impressioni l'uno sull'altro prima e dopo la cena. Due le novità di questa edizione: la musica dal vivo suonata da un pianista in sala per avere un elegante sottofondo e l'introduzione di puntate a tema. Insieme a Flavio Montrucchio nel locale anche il barman Mauro. La location è nuovamente un'elegante villa d’epoca alle porte di Tivoli, in provincia di Roma: la Tenuta Sant'Antonio.

Primo appuntamento

Il menu degli appuntamenti al buio

La Tenuta Sant'Antonio è una villa storica del ‘700 dove ogni anno, in occasione delle riprese del programma di Real Time, viene allestito il romantico ristorante che fa da cornice agli appuntamenti al buio delle coppie. In anteprima, Fanpage.it ha scoperto il menù di questa nuova stagione, quello che accompagnerà la conoscenza dei due concorrenti ripresa dalle telecamere.

Primo appuntamento su Real Time

Il menu dell'appuntamento al buio prevede:

Antipasti:

Tartare di manzo, senape, olive taggiasche, capperi e tuorlo d'uovo

Tartare di salmone, yogurt e lamponi

Parmigiana di melanzana

Tagliere misto di salumi, formaggi e miele

Primi:

Tonnarello al ragù di carni bianche ed erbe aromatiche

Gnocchi con crema di zucca, taleggio e crispy di guanciale

Linguina con bisque di gamberi rossi e la sua tartare

Saccottino ripieno di ricotta e spinaci, salsa al pomodoro e besciamella

Secondi:

Tagliata di manzo e patate aromatizzate alle erbe aromatiche

Turbante di spigola con caponatina di verdure alla siciliana

Hamburger con pomodoro, provola, porro e cavolo rosso, patate fritte e salse

Polpette di verdure con salsa BBQ e cavolo rosso marinato

Come specificato a Fanpeg.it, durante le settimane di riprese nella struttura ci sono esclusivamente le persone della produzione, mentre negli altri periodi dell’anno la struttura è disponibile per eventi, quindi accessibile come location per matrimoni e cerimonie.