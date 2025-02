Dove vive Antonella Clerici, la casa nel bosco ha un camerino: “È il mio mondo, nessuno può entrare”

video suggerito

A cura di Giusy Dente

L'ingresso del camerino casalingo

Antonella Clerici è un nome importante, legato alla storia del Festival di Sanremo: è una delle pochissime donne a essere salite sul palco col ruolo di conduttrice, nel 2010. Ha partecipato alla kermesse anche in veste di co-conduttrice, nel 2005 e nel 2020. Il 2025 segna il suo ritorno: è stata scelta da Carlo Conti per affiancarlo nella prima serata, l'11 febbraio, assieme a Gerry Scotti. In attesa di ritrovarla in prima serata, per l'evento televisivo del momento, scopriamo dove vive e com'è fatta la sua casa da sogno immersa nella natura e circondata dal verde.

Dentro il camerino casalingo

Dove vive Antonella Clerici in provincia di Alessandria

L'amatissima conduttrice vive in una casa immersa nel bosco ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, in Piemonte (nel Monferrato). Si tratta di un rifugio di legno con grandi vetrate che permettono alla luce naturale di penetrare all'interno, inondando gli spazi. Ne ha mostrato sui social alcuni angoli, quelli a lei più cari, in cui trascorre più tempo: il salotto dove si rilassa con la famiglia, la cucina che è il suo habitat naturale anche in tv, l'immenso giardino circostante, il camerino personale. L'hashtag che usa è sempre è #casanelbosco.

La zona relax

L'esterno della casa di Antonella Clerici

La casa di Antonella Clerici è circondata da un grande patio e un giardino che ama addobbare di tutto punto per Natale, la sua festa preferita. Questo spazio esterno si trasforma in un vero e proprio mondo incantato, pieno di luci e decorazioni a tema che rendono tutto estremamente magico. Per lei avere a disposizione quest'area verde è essenziale, è ciò che ama di più dell'abitazione, perché le permette di vivere a contatto con la natura, lontano dalla frenesia cittadina: un vero e proprio rifugio nel bosco. È l'ideale, ovviamente, anche per i cani, liberi di scorrazzare all'aperto.

Il bosco all'esterno dell'abitazione addobbato per Natale

La cucina di Antonella Clerici

Il legno è il filo conduttore degli spazi interni della casa nel bosco di Antonella Clerici: è il materiale che rende tutto più caldo, rilassante, confortevole e difatti è presente in modo massiccio. La cucina, che è un po' l'habitat naturale della conduttrice, è infatti dominata da legno a effetto "grezzo" che riveste soffitti, infissi, mobili. Spicca un maxi orologio moderno.

La cucina

In un gioco di contrasti, però, alcune pareti sono invece dipinte in rosso fuoco, abbinate agli elettrodomestici nella stessa nuance. A fare la differenza e a rendere lo spazio unico, ci pensano le numerose vetrate che rendono l'ambiente anche estremamente luminoso. L'ampio balcone affaccia direttamente sui tanto amati boschi, che regalano una vista mozzafiato in ogni momento del giorno e in tutte le stagioni dell'anno.

Il giardino

Il camerino è il suo posto del cuore

Uno dei posti del cuore, della casa nel bosco, è il camerino casalingo: anche questo uno spazio in lego, ovviamente! "Non potevano mancare le foto e le mie gaffe memorabili" ha scritto Antonella Clerici su Instagram, mostrando questa zona, che ripercorre effettivamente la sua carriera, i momenti memorabili. Ci sono tante foto incorniciate, di diversi programmi televisivi e delle scritte, tutt'intorno, che richiamano le sue frasi più iconiche da "Adesso la do" a "Fa la schiuma ma non è un sapone". C'è anche una postazione per fare video: "Questo è proprio il mio mondo, nessuno può entrare qua se non me e i cani".