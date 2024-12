video suggerito

Il Natale di Antonella Clerici: casa e giardino diventano un mondo incantato tra luci e addobbi Da fan del Natale Antonella Clerici ha fatto le cose in grande a casa sua, un allestimento curato in ogni dettaglio: albero addobbato, luci ovunque, statuine.

A cura di Giusy Dente

C'è aria di Natale nelle case, addobbate per le feste. Chi prima e chi dopo, anche le celebrities hanno preparato tutto, puntando su allestimenti molto curati o più minimal, ma sempre di grande effetto. Anche Antonella Clerici ha mostrato ciò che ha creato a casa sua, ammettendo di essere una grande fan di questo momento dell'anno così magico e speciale. Difatti ha fatto davvero le cose in grande, trasformando la casa e il giardino in un mondo incantato.

Maxi allestimento a casa di Antonella Clerici

Antonella Clerici non ha badato a spese: il Natale per lei è una festa importante, a cui tiene molto e difatti ha scelto di circondarsi di un'atmosfera davvero magica a casa sua. Sembra di trovarsi in un villaggio incantato, in un regno fatato, di quelli descritti nelle fiabe. Non manca davvero nulla!

La conduttrice ovviamente ha puntato su un mega albero di Natale, allestito dinanzi a una grande vetrata che permette di ammirarlo già dal giardino. Ha scelto qualcosa di tradizionale: abete verde, luci argento, decorazioni classiche tra pigne e palline. Nella sala si possono notare anche altre decorazioni a tema: un orso polare bianco e delle statuine di Babbo Natale.

Il pezzo forte, però, è all'esterno. Proprio in giardino, infatti, la conduttrice ha posizionato centinaia di luci colorate: sugli alberi, a cascata dai tetti, sul tavolino dell'ingresso. Spicca, appeso a un albero, un Babbo Natale dentro una slitta trainata da una renna. Un altro Babbo Natale gigante e illuminato, invece, domina la scena in lontananza.

"Lo sapete adoro il Natale" ha scritto su Instagram, mostrando alcuni giorni fa una piccola anteprima dell'allestimento, che poi ha invece fatto vedere nel dettaglio. La magia è decisamente riuscita.