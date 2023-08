Antonella Clerici mostra il video della sua casa nel bosco allagata: “Continua a diluviare” La conduttrice vive ad Arquata Scrivia, nel Monferrato, in una casa immersa nella natura. Con un video sui social, ha mostrato la veranda di casa allagata. “Qui continua a diluviare”, scrive mostrando i danni del maltempo.

A cura di Giulia Turco

Il maltempo continua a colpire in particolare il Nord Italia, con danni al territorio e alle abitazioni. Il nubifragio delle ultime ore, che è seguito ad giorni di caldo estremo, ha colpito in particolare Piemonte e Lombardia e come sempre in questi casi non mancano le testimonianze social da parte dei vip che raccontano le conseguenze del maltempo.

La casa nel bosco di Antonella Clerici

Lo scorso luglio era stata Michelle Hunziker a mostrare ai suoi follower su Instagram i danni causati dall’alluvione che si era abbattuta su Milano, distruggendo il terrazzo di casa. Questa volta Antonella Clerici è protagonista di una nuova testimonianza, in Piemonte, dove il maltempo non ha dato tregua. La conduttrice infatti lavora a Milano, ma ha scelto di restare a vivere ad Arquata Scrivia, nel Monferrato, in una casa immersa nella natura che ama chiamare “la casa nel bosco”. Con un video sui social, sul finire di agosto, Clerici ha mostrato la veranda di casa allagata, con la pioggia che è riuscita a penetrare all’interno. “Qui continua a diluviare”, scrive la conduttrice. Si tratta di un vero e proprio rifugio in legno, con grandi vetrate che fanno penetrare la luce e i colori della natura all’interno. Un luogo speciale al quale la conduttrice non rinuncerebbe per nulla al mondo.

(La casa ad Arquata Scrivia, Alessandria)

Le vacanze di Antonella Clerici e il ritorno in tv

“Per me la vacanza è così: senza filtri né trucco, senza tacchi né vestiti eleganti, né movida”, scriveva Antonella Clerici ad inizio agosto sui social postando uno autoscatto mentre assaporava il relax della sua estate. “Con la famiglia, gli amici, i miei cani che amo, in una straordinaria semplicità”. Come ogni anno la conduttrice è partita alla volta della Normandia insieme alla sua famiglia, dove si è dedicata a lunghe passeggiate nella natura e ha avuto l’opportunità di far visita all’amica Carlotta Mantovan. La giusta dose di serenità prima di riprendere i lavori per la prossima stagione: la conduttrice tornerà infatti in tv a partire dall’11 settembre. Ad aspettarla su Rai 1 il pubblico affezionato di È sempre Mezzogiorno.