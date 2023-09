Antonella Clerici scoppia in lacrime, Anna Moroni a sorpresa a È sempre Mezzogiorno Antonella Clerici si commuove vedendo arrivare nello studio di È sempre Mezzogiorno, una delle colonne portanti dei suoi programmi, ma da qualche tempo lontana dalla tv, ovvero Anna Moroni. Le due si abbracciano e la conduttrice non riesce a trattenere le lacrime.

A cura di Ilaria Costabile

La nuova stagione di È sempre Mezzogiorno è iniziata da qualche giorno e non mancano le sorprese per Antonella Clerici. Nella puntata di giovedì 14 settembre, infatti, la conduttrice ha ricevuto un ospite completamente inattesa che l'ha riempita di gioia. Si tratta di Anna Moroni, colonna portante dei programmi del noto volto Rai, che l'ha iniziata al mondo della cucina e che è stata sua compagna di dirette mattutine per tutto il tempo de La prova del cuoco.

La commozione di Antonella Clerici alla vista di Anna Moroni

La conduttrice era pronta per la sua lezione di cucina giornaliera, quando mentre era intenta a mettere il grembiule, aiutata dallo chef al suo fianco non ha potuto fare a meno di correre verso ad Anna Moroni che, in silenzio, stava entrando dall'altra parte dello studio. Una corsa conclusasi con un abbraccio caloroso e sentito, ma soprattutto con un fiume di lacrime da parte di Antonella Clerici, commossa alla vista della sua spalla da sempre e con la quale ha condiviso più di vent'anni della sua carriera televisiva:

Annina, non mi aspettavo di vederti. Ma che bello vederti, sono così contenta che sei venuta, non mi aspettavo, dove ti hanno nascosto. Pensa che ho sentito la tua voce e ho pensato "oh come la prima volta", ma adesso vieni qui devi aiutarmi. Che bello Anna.

Il rapporto tra Anna Moroni e Antonella Clerici

Era il 2018 quando Anna Moroni lasciò la Prova del Cuoco, lo storico programma di Rai1 dove aveva insegnato con amore e pazienza le regole base della sua cucina ad "Antonellina", così come era solita chiamare la conduttrice, intenta ad ascoltarla mentre preparava manicaretti in diretta tv. La scelta di lasciare il programma fu dettata dall'addio della padrona di casa, alla quale succedette Elisa Isoardi e dal quel momento è apparsa in tv sporadicamente. L'ultima volta che era stata chiamata in Rai, è stata proprio durante il nuovo programma di Antonella Clerici, per l'appunto È sempre Mezzogiorno, dove fu ospite una settimana, dopodiché si era ritirata se non per una breve comparsa ad Uno Mattina con Massimiliano Ossini.