Antonella Clerici: “Allontanarmi da Mediaset fu la mia fortuna. Le gaffe? Mi hanno dato popolarità” Antonella Clerici ripercorre la sua lunga carriera in tv: da La prova del cuoco, format che condusse per 15 anni e portò al successo, fino all’attuale È sempre Mezzogiorno, passando per la breve parentesi a Mediaset con A tu per tu. A tal proposito racconta: “Mi allontanai volutamente e quella fu la mia fortuna”.

A cura di Elisabetta Murina

La prova del Cuoco, È sempre Mezzogiorno, The Voice Senior. E poi ancora Domenica In, il Festival di Sanremo, Il Ristorante, A tu per tu. Sono tantissimi i programmi, di cucina e non, a cui Antonella Clerici ha preso parte nella sua carriera. Intervistata da TvBlog, la conduttrice ha raccontato i suoi anni in tv e svelato i suoi piani per il futuro.

Antonella Clerici, da La Prova del Cuoco a È sempre Mezzogiorno

Antonella Clerici è da poco tornata in tv, su Rai1, con una nuova edizione di È sempre Mezzogiorno, programma che conduce dal 2020. Un'esperienza nella fascia di mezzogiorno che non credeva le sarebbe stata affidata:

Pensavo che non sarei più tornata al mezzogiorno. Mi ero trasferita in Piemonte per amore e avevo cambiato vita. La provincia è il posto migliore dove far crescere i figli. Li puoi controllare meglio e tutelare. Venire ad Arquata Scrivia è stata una scelta di vita. Rai 1 è romanocentrica, è vero, ma nello studio di Milano sto molto bene, ci sono praticamente solo io, è la mia seconda casa. Stare lontana dai luoghi centrali e di potere mi consente di stare tranquilla, isolata e di non sentire il vento del pettegolezzo.

Prima ancora, per 15 anni, Antonella Clerici è stata il volto de La prova del cuoco, portando il format del cooking show al successo. "È stato la mia vita, tutto è cominciato da lì. È sempre Mezzogiorno è un'altra cosa, un altro mondo. l'avvicendamento è stato casuale", ha raccontato a riguardo.

L'addio a Mediaset dopo un anno: "Fu la mia fortuna"

Prima di passare in Rai, nel 2000, Antonella Clerici condusse A tu per tu con Maria Teresa Ruta. Un programma in onda su Canale 5 sempre nella fascia delle 13, voluto dal direttore di allora Giorgio Gori per intercettare un pubblico femminile più vasto. La sua partecipazione durò però solo un anno, perché poi venne sostituita da Gaingranco Funari. "Mi allontanai volutamente e quella fu la mia fortuna. Sono forse l’unica che col passaggio a Mediaset non ci ha guadagnato (ride, ndr)", ha raccontato Clerici. La conduttrice non si sentiva a suo agio: "Strada facendo mi accorsi che non faceva per me, faticavo, dovevo recitare una parte, prendere la difesa di una tesi, contrapposta a quella di Maria Teresa Ruta".

Il rapporto con le gaffe

Negli anni, Antonella Clerici ha fatto sorridere il pubblico anche per le sue gaffe. Una tra queste, forse la più famosa, la "borra" (fa la schiuma ma non è un sapone), che ha fatto il giro dei social. La conduttrice non si è mai vergognata dei suoi piccoli errori perché "sono espressione della mia naturalezza" e le hanno regalato "una popolarità pop", di cui gode ancora oggi.