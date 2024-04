video suggerito

Gaffe di Mediaset Infinity, il refuso sulla soap Beautiful: “Preoccupati per la f*ga di Sheila” La gaffe di Mediaset Infinity nella descrizione di una scena della soap Beautiful. Il refuso nella frase “La fuga di Sheila” strappa un sorriso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Gaffe di Mediaset Infinity prontamente intercettata dal sito DavideMaggio.it. Nella didascalia di un video della soap Beautiful un refuso esilarante. Il video, caricato sulla piattaforma mercoledì 24 aprile, conteneva la scena della fuga di Sheila inseguita dalla polizia. Nella descrizione, tuttavia, due sviste. Ma andiamo con ordine.

Beautiful e il refuso di Mediaset Infinity sulla scena della fuga di Sheila

Sulla piattaforma Mediaset Infinity è possibile rivedere le scene più significative delle puntate di Beautiful. Una preziosa risorsa per i tantissimi appassionati delle intricate vicende della serie. In queste ore, è stato caricato un video della durata di poco più di un minuto, che conteneva la fuga di Sheila inseguita dalla polizia. Finn e Steffy, nel panico, sperano che gli agenti non la perdano di vista: "Se riesce a uscire dalla macchina la perdiamo. Dove sono gli agenti, oh mio Dio". Insomma, tensione alle stelle. Uno dei tanti colpi di scena a cui la soap ha abituato il suo pubblico. Ebbene, il video – su Mediaset Infinity – è stato titolato: "La polizia insegue Sheila", sottotitolo: "Finn e Sheila sono preoccupati per la f*ga di Sheila". Dunque, al netto di confondere all'inizio Steffy con Sheila, è sfuggita una "i" al posto della "u" nella parola fuga.

L'errore è stato corretto, ma c'è ancora uno sbaglio

La parola "fuga" ora risulta scritta correttamente, ma c'è un altro errore

Nonostante da Google risulti ancora il refuso iniziale, sulla piattaforma Mediaset Infinity la parola "fuga" è ora scritta correttamente. L'unico errore che rimane è quel "Finn e Sheila", quando in realtà si tratta di "Finn e Steffy". Insomma, una piccola svista che può capitare e che ha strappato un sorriso a chi ha avuto modo di leggerla dopo avere consultato il video sulla piattaforma.

Su Google il refuso di Mediaset Infinity è ancora visibile