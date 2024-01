Beautiful, anticipazioni: l’addio a Taylor Hayes tra liti e minacce, perché non tornerà (per ora) L’ultima puntata di Beautiful con protagonista la psichiatra Taylor Hayes è andata in onda in America il 9 novembre. L’attrice Krista Allen è stata licenziata: il personaggio di Taylor sarebbe ormai superfluo per la trama della soap. Non è detto, però, che non possa tornare in futuro con un altro volto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Addio a Taylor Hayes, l'attrice Krista Allen è stata licenziata

Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che Taylor Hayes uscirà di scena. Il personaggio interpretato prima da Hunter Tylo e poi da Krista Allen è apparso per l'ultima volta in video nell'episodio trasmesso lo scorso 9 novembre. In Italia lo vedremo tra qualche mese. I produttori della soap hanno deciso di licenziare l'attrice Krista Allen, rescindendo il suo contratto prima del previsto. Occorre rimarcare che, negli anni, la trama di Beautiful ha abituato gli spettatori a continui colpi di scena. La stessa Taylor, dopo essere presumibilmente morta, tornò prima nelle vesti di fantasma poi di nuovo in carne e ossa. Dunque, non è da escludere che un'altra attrice possa prendere il posto lasciato vacante da Krista Allen.

Beautiful, anticipazioni americane: la trama dell'ultima puntata con Taylor

Beautiful, come uscirà di scena Taylor Hayes

In America, l'ultimo episodio di Beautiful con Taylor Hayes è andato in onda giovedì 9 novembre. Le ultime scene dell'attrice Krista Allen nella soap sono state decisamente movimentate. Attenzione spoiler. Negli episodi che in Italia vedremo tra qualche mese, Taylor avrà una lite furiosa con Brooke. Ridge interverrà prontamente e cercherà di mediare tra le due donne. La rabbia di Taylor sarà motivata da un'amara scoperta: durante la sua assenza, Ridge e Brooke non si sono preoccupati di metterla al corrente su importanti dettagli che riguardano Steffy, Thomas e Hope. Steffy si scontrerà con Sheila fino ad arrivare alle mani. Così, Taylor si recherà da Sheila e la informerà che il giorno della resa dei conti sta arrivando, poi la minaccerà di morte. Così, si concluderà (per il momento) il percorso di Taylor Hayes.

Perché Taylor Hayes (per il momento) non tornerà

Taylor e Brooke nella soap Beautiful

Quando è stato comunicato all'attrice Krista Allen che il suo contratto sarebbe stato rescisso prima dei tre anni previsti, le è stato anche spiegato il motivo: "Il personaggio di Taylor Hayes non è più necessario nella trama di Beautiful". Lo ha svelato la stessa attrice in un'intervista rilasciata a Deadline. Tuttavia, il suo agente ha aggiunto un importante dettaglio. Krista Allen sarebbe stata richiamata dalla produzione per girare altre scene nei panni di Taylor ma l'attrice si sarebbe rifiutata di farlo, perché si riduceva tutto a una manciata di battute. Ciò dimostra, però, che il personaggio della psichiatra, ex moglie di Ridge, ha ancora qualcosa da raccontare. Chi prenderà il posto di Krista Allen per il ruolo di Taylor Hayes? Al momento non è dato saperlo. Krista Allen ha dichiarato:

Non ho idea se cercheranno un'altra attrice per questo ruolo, ma lo spero. Penso che Taylor sia necessaria nella trama. Ogni volta che è stata via a lungo, gli spettatori hanno sentito la sua mancanza.