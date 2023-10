Chi è Krista Allen, la nuova Taylor di Beautiful: carriera e vita privata Krista Allen è l’attrice che interpreta il personaggio di Taylor Hayes nella famosa soap Beautiful: ha preso il posto della storica interprete Hunter Tylo. Nata a Ventura, in California, ha 52 anni e una lunga carriera alle spalle. Tra le sue apparizioni si ricordano Baywatch Hawaii e Confessions of a Dangerous Mind con George Clooney.

Krista Allen è l'attrice che interpreta il personaggio di Taylor Hayes nella famosa soap Beautiful. È entrata a fare parte del cast nel 2021, prendendo il. posto della storica interprete Hunter Tylo. Nata a Ventura, in California, ha 52 anni e una lunga carriera alle spalle, tra cinema e tv. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è stata sposata per due volte, prima con Justin Moritt e poi con Mams Taylor.

Chi è Krista Allen, la carriera da Baywatch a Beautiful

Krista Allen in Baywatch Hawaii

Nata a Ventura, in California, Krista Allen ha 52 anni ed è un'attrice americana. La sua carriera è iniziata nel 1994 con il personaggio di Emmanuelle nelle serie di film erotici Emmanuelle in Space. Il pubblico ha però iniziato a conoscerla grazie al ruolo di Jenna Avid nella serie Baywatch Hawaii nei primi anni Duemila. Sempre nello stesso periodo è apparsa in un episodio di Friends e ha anche ottenuto un piccolo ruolo in CSI: Crime Scene Investigations. Nella sua carriera si contano anche diversi dilm, come Liar Liar, Confessions of a Dangerous Mind con George Clooney e The Final Destination. Nel 2021 ha iniziato a interpretare il ruolo di Taylor Hayes nella soap Beautiful.

Krista Allen con Brooke Logan e Ridge Forrester

La vita privata di Krista Allen: il figlio Jake Moritt e i due matrimoni finiti

Krista Allen si è sposata due volte nel corso della sua vita. La prima nel 1996 con il direttore di produzione Justin Moritt, con il quale nel 1997 ebbe il figlio Jacob, soprannominato Jake, oggi 25enne. Il loro legame arrivò però al capolinea appena due anni dopo la nascita del primogenito. L'attrice finì poi al centro di alcuni gossip per via di una frequentazione con il celebre George Clooney, che sarebbe nata nel 2002 dopo l'incontro sul set del film Confessions of a Dangerous Mind, dove lei faceva parte del cast mentre lui era il regista.

Jake Moritt e Krista Allen

A distanza di anni, nel 2010, Allen è convolata di nuovo a nozze con Mams Taylor, cantante e produttore di origini persiane. Un legame che però, anche in questo caso, durò solamente due anni: nel febbraio 2021 l'attrice chiede infatti il divorzio presso la Corte di Los Angeles. Al momento non si hanno informazioni certe sulla sua vita privata e anche dai profili social dell'attrice non emergono indizi. L'ultima indiscrezione sul suo conto risale al 2020, quando si vociferava che uscisse con l'attore Nathan Fillion. Un frequentazione che sarebbe giunta al termine proprio in quell'anno.