Addio Taylor Hayes, Beautiful licenzia l'attrice Krista Allen: "Mi hanno scaricato all'improvviso" Krista Allen, l'attrice che interpreta Taylor Hayes nella serie Beautiful, è stata licenziata. In un'intervista rilasciata a Deadline, non ha nascosto la sua delusione per la collaborazione che si è conclusa prima dei tre anni previsti: "Mi hanno chiamato e mi hanno detto: 'Non ti terremo per il terzo anno, sei stata stupenda, arrivederci e grazie'".

A cura di Daniela Seclì

Krista Allen, l'attrice che interpreta Taylor Hayes nella serie Beautiful, è stata licenziata. A comunicare la notizia è stata lei stessa in un'intervista rilasciata a Deadline. La durata prevista per il suo contratto era di tre anni, ma è stato chiuso in anticipo. L'attrice, che era stata chiamata a sostituire Hunter Tylo – la storica Taylor della soap – non ha preso bene la notizia, che sarebbe giunta del tutto inaspettata lo scorso ottobre.

Krista Allen svela come sono andate le cose con la produzione di Beautiful

Krista Allen ha parlato di quanto accaduto, in un'intervista rilasciata a Deadline: "La cosa più folle è stata che proprio prima di essere scaricata, ho fatto le foto con il resto del cast. La settimana seguente, mi hanno chiamato e mi hanno detto: "Non ti terremo per il terzo anno, sei stata stupenda, arrivederci e grazie". Cosa?" E ha continuato:

Penso che la cosa più difficile per me sia stata provare a stare tranquilla. Non sapevo cosa dire. E quando sono stata scaricata, ho detto: "Lo annuncerete pubblicamente?", ma non lo hanno mai fatto. Il 10 dicembre era il secondo anniversario dal ritorno del personaggio di Taylor nella soap. Così, sono tornata su Twitter per la prima volta da giugno, per chiacchierare con i fan, per ringraziarli e molti di loro dicevano: "Non vediamo l'ora di rivederti nella soap, quando tornerai?".

Il no comment di Beautiful

Deadline ha contattato un portavoce della soap che tuttavia non ha voluto rilasciare commenti a riguardo. Una fonte, però, avrebbe rivelato a Deadline che sarebbe stata offerta a Krista Allen la possibilità di rientrare per recitare tre battute in un episodio e lei si sarebbe rifiutata di farlo. Intanto, nel corso dell'intervista, l'attrice ha rimarcato quanto sia stato arduo per lei scoprire la verità:

Non risultavo nel copione. Mi chiedevo cosa stesse succedendo, ma mi sono imposta di aspettare. I fan intanto chiedevano di me. Chiedevano: "Dov'è Taylor? Ridateci Taylor, ridateci Krista". C'erano hashtag dedicati a me. Dalla soap dicevano che il mio personaggio non era necessario. Il mio agente li ha chiamati, ma nessuno gli ha dato informazioni. Poi, sono stata scaricata. Non credo che il resto del cast lo sapesse. Non ho scritto a nessuno di loro, perché non saprei cosa dire. Sto voltando pagina, andiamo al prossimo capitolo.