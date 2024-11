video suggerito

Beautiful a Roma, le anticipazioni delle puntate italiane: quando vanno in onda e chi sono le guest star Beautiful è stato girato per la prima volta in Italia e arriva su Canale 5 con sei episodi. Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sbarcano a Roma per la sfilata della linea Hope for the Future a Piazza Navona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Beautiful cambia location. Da sabato 9 novembre 2024, infatti, andranno in onda sei episodi ambientati a Roma. È la prima volta che la soap viene girata nella Capitale e in Italia arriveranno Thorsten Kaye e Katherine Kelly Lang, rispettivamente Ridge e Brooke, ma anche Jacqueline MacInnes Wood (Steffy), Lawrence Saint-Victor (Carter), Annika Noel (Hope), Scott Clifton (Liam) e Mathiew Atkinson (Thomas). Piazza Navona ospiterà la sfilata della linea Hope for the Future ma sono tanti i luoghi che faranno da sfondo alle storie della famiglia Forrester, tra questi il Pantheon, il Colosseo, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, il Giardino degli Aranci e il cannone del Gianicolo. Tra le guest star italiane ci sarà anche Andrea Bocelli. Le puntate che andranno in onda da sabato dalle 13:45 su Canale 5 sono state registrate a maggio del 2023.

Le anticipazioni delle puntate italiane di Beautiful: cosa succede a Roma

Nelle puntate di Beautiful ambientate in Italia, i personaggi si trovano a Roma per il lancio internazionale della linea Hope for the Future. Hope è accompagnata da Ridge, Brooke, Steffy, Carter e Thomas e Liam decide di raggiungerla in segreto per farle una sorpresa. Una volta a Roma, però, Liam assiste a un momento scioccante: vede Hope baciare Thomas vicino al Colosseo. Liam, ferito e confuso, cerca conforto in Steffy, la quale però lo respinge. Dopo il ritorno a Los Angeles, la crisi tra Hope e Liam si intensifica, sfociando in una rottura.

Il cast di Beautiful a Roma

Le guest star italiane: Andrea Bocelli, Ginevra Lamborghini, Jasmine Carrisi e Ilaria Stagni

Nel corso dei sei episodi ambientati a Roma e realizzati nel maggio 2023, ad affiancare sul set le star americane ci saranno anche alcune guest italiane: Jasmine Carrisi, Ginevra Lamborghini e Ilaria Stagni, la storica doppiatrice di Steffy Forrester. Andrea Bocelli sarà presente per un cameo. Nella scena che lo vede protagonista, il tenore è seduto al pianoforte accanto alla moglie Veronica Berti e la figlia Virginia e canta per Brooke e Ridge (alias Katherine Kelly Lang e Thorsten Kaye) il suo brano A te.

Andrea Bocelli canta per Katherine Kelly Lang (Brooke) e Thorsten Kaye (Ridge) in una scena di Beautiful

Quando vanno in onda le nuove puntate girate a Roma della soap

Le puntate di Beautiful girate in Italia verranno trasmesse da sabato 9 novembre 2024, con i sei episodi ambientati a Roma in onda su Canale 5 dalle ore 13:40.