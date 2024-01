Taylor Hayes fuori da Beautiful, Krista Allen dopo il licenziamento: “Contratto rescisso, è una follia” L’attrice licenziata dalla soap Beautiful: “Non riesco a dare un senso alla cosa. Non sapevo cosa dire e infatti non ho detto niente”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Krista Allen si è vista costretta a lasciare il ruolo di Taylor Hayes. L'attrice, nelle scorse settimane, ha comunicato l'addio a Beautiful dopo che la produzione ha deciso di mettere fine al suo contratto prima dei tre anni previsti. Mentre i fan della soap si sono stretti attorno a lei e hanno lanciato hashtag per chiedere il suo ritorno, l'attrice ha riaffrontato l'argomento in un'intervista rilasciata al magazine People.

Beautiful, Krista Allen dice addio a Taylor Hayes

Il 9 novembre, in America, è andata in onda l'ultima puntata di Beautiful nella cui trama compare il personaggio di Taylor Hayes. Dopodiché l'attrice Krista Allen è uscita di scena. Vestiva i panni della psichiatra da due anni. Sul magazine People, la cinquantaduenne ha dichiarato di avere accolto la notizia di essere stata licenziata dalla soap con incredulità: "Non avevo idea di cosa stesse succedendo. Il contratto è stato rescisso, il che è davvero una follia. Non riesco a dare un senso alla cosa". E ha aggiunto: "Non sapevo cosa dire e infatti non ho detto niente". Dopo che le hanno comunicato il licenziamento, Krista Allen si aspettava che la notizia venisse divulgata pubblicamente e, invece, nessuno si è preoccupato di farlo. Ha dovuto comunicare l'addio a Beautiful personalmente.

L'attrice vorrebbe scrivere un libro sul suo licenziamento

Krista Allen ha svelato a People che sta pensando di scrivere un libro, un romanzo ispirato a "una storia vera". Evidentemente la sua: "Parlerebbe di una donna che ottiene un ruolo in una soap opera e contro ogni previsione conquista tantissimi fan e una nomination agli Emmy. E poi ci sono un sacco di drammi dietro le quinte e lei deve trovare la sua strada". L'attrice ha precisato che lo scriverebbe soprattutto per se stessa. Insomma, un modo per esorcizzare l'accaduto.