Antonella Clerici a letto, salta anche domani È sempre mezzogiorno: “Spero di rimettermi presto” Salterà anche domani, martedì 10 ottobre 2023, la diretta di È sempre Mezzogiorno, fa sapere Davide Maggio, “per motivi personali della Clerici”. La conduttrice con una foto condivisa sui social fa sapere di essere costretta a stare a letto: “Spero di riprendermi presto”.

A cura di Gaia Martino

Salterà anche domani la diretta di È sempre mezzogiorno, il programma culinario di Antonella Clerici in onda dal lunedì al venerdì dalle 12 su Rai Uno. La conduttrice oggi non è andata in onda per le Celebrazioni del 60esimo anniversario del disastro del Vajont, così come da lei stesso spiegato tra le stories di Instagram, e sarebbe dovuta tornare in tv domani, martedì 10 ottobre. Un problema di salute, però, la costringe a stare a letto: "Domani È sempre Mezzogiorno non andrà in onda per motivi personali della Clerici", scrive Davide Maggio su Twitter.

Antonella Clerici a letto: "Spero di rimettermi presto"

Con una foto condivisa su Twitter che la ritrae su un letto accanto ad un termometro ed un telecomando, Antonella Clerici ha fatto sapere pochi minuti fa di non stare bene. "Spero di rimettermi presto per È sempre Mezzogiorno" ha scritto nella didascalia. Presumibilmente una febbre la costringe dunque a stare al riposo: per questo motivo anche domani il suo programma culinario salterà la diretta.

"È sempre Mezzogiorno dovrebbe tornare in onda mercoledì 11 ottobre"

Il blog di Davide Maggio fa sapere che neanche domani Antonella Clerici tornerà in onda con il suo È sempre Mezzogiorno. Il cambio di programmazione per martedì 10 ottobre è dovuto a un'indisposizione della conduttrice che "dovrebbe tornare in onda regolarmente mercoledì dalle 11.55 su Rai Uno, subito dopo Storie Italiane". Tutto dipenderà dalle sue condizioni di salute. Intanto, non è ancora stato chiarito cosa andrà in onda al posto della diretta di domani: non si esclude che su Rai Uno potrebbe essere trasmessa una replica dello show culinario ripartito lo scorso 11 settembre con novità sul fronte dei giochi telefonici e con alcune new entry nel cast di cuochi che si affiancano ogni giorno alla padrona di casa.