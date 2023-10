Alessandro Cattelan ospite di Antonella Clerici: “Questo taglio di capelli? Opera delle mie figlie” Antonella Clerici e Alessandro Cattelan su Rai 1 tornando a parlare del forfait di Belen Rodriguez aò late show del conduttore. “Le mandiamo un bacio”, ne approfitta lui. Clerici: “Ma lei lo sa che tu sei ironico, se l’avessi detto io magari… ma tu sei così”.

A cura di Giulia Turco

Alessandro Cattelan è stato ospite di Antonella Clerici nel suo studio di È sempre mezzogiorno. Il conduttore è stato accolto con grande affetto dalla padrona di casa, che lo ha coinvolto con un gioco-intervista. È stata l’occasione per alleggerire le recenti polemiche attorno al suo late show e all’ormai noto due di picche rifilatogli da Belen Rodriguez.

Antonella Clerici e l'intervista a Cattelan

“Ho visto che Belen ti ha dato buca”, esordisce la conduttrice facendo riferimento alla mancata presenza della showgirl argentina in studio a Stasera C’è Cattelan nel corso della prima puntata. La sua presenza era stata annunciata, ma il padrone di casa era stato costretto a comunicare il suo forfait ironizzando nel corso della diretta. “Le mandiamo un bacino, poverina”, commenta lui. Antonella Clerici ne approfitta quindi per tamponare le polemiche insorte attorno alle sue frecciatine a Belen: “Ma lei lo sa che tu sei ironico, se l’avessi detto io magari… ma tu sei così”.

Poi l’attenzione si sposta su una serie di domande a cartoncino, in pieno stile late show. “Partiamo dal look. Ma questo taglio di capelli? È voluto o hai fatto arrabbiare il parrucchiere?”, ironizza la padrona di casa. “No no, me lo hanno fatto le mie figlie. Quando arriva l’estate glielo lascio sempre fare, poi aggiusto il taglio. Così anche questa volta sono andato dal parrucchiere e gli ho chiesto di sistemarmelo, ma senza stravolgere quello delle mie figlie”, spiega Cattelan.

Le frecciatine di Fabrizio Corona a Cattelan

Il tema dei capelli di Cattelan era stato sollevato pochi giorni prima da Fabrizio Corona, che sui social aveva festeggiato per gli ascolti della sua intervista a Belve di Francesca Fagnani, affossando il conduttore subentrato in seconda serata, subito dopo. “Cattelan invece di infamare Belen, che se sta male va lasciata stare, fammi una statua e torna con un taglio di capelli che si addice al tuo stato di uomo medio senza talento e sopravvalutato”, aveva scritto l'ex paparazzo sui social taggando il conduttore. Nessuna replica da parte di Cattelan, che ha preferito rispondere in tv, servendosi della leggerezza di Antonella Clerici.