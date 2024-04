video suggerito

Antonella Clerici replica a Ligabue: "Tu porta il Lambrusco, che io metto il sugo" Antonella Clerici risponde a Ligabue alla sua maniera in apertura di puntata a È sempre mezzogiorno: "Tu porta il Lambrusco che io metto il sugo".

Antonella Clerici risponde a Ligabue. Lo fa alla sua maniera, aprendo la puntata del 24 aprile di È sempre mezzogiorno. La serata di ieri, dopo l'intervista a Belve, è stata in effetti scoppiettante con le reazioni del web all'identità finalmente svelata del cantante del ‘sugo-gate' e la immediata reazione del rocker di Correggio: "Non ho mai detto una cosa del genere". Il riferimento è appunto alla nota vicenda risalente al Sanremo condotto da Antonella Clerici, quando ci fu un cantante che rifiutò di partecipare perché lei "sapeva troppo di sugo".

La replica di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha aperto la puntata così:

Abbiamo fatto un po' di friccorio nei social. Io avevo detto che il cantante che non aveva voluto venire al mio Festival di Sanremo perché sapevo troppo di sugo era Ligabue. Lui stamattina ha risposto e ha fatto proprio un video dove ha confermato che non era lui ed io gli credo. Non ho certezze. Chissà, la verità non si saprà mai, chissà chi era, boh. Però avrei una propostina caro Liga: "Facciamo una cosa, tu vieni con il Lambrusco e io ti metto su un sugo". Ti aspettiamo quando vuoi. E finisce qui. Cioè, finisce quando poi tu vieni, mi raccomando.

La rivelazione a Belve e la replica di Ligabue

Antonella Clerici aveva svelato il giallo del ‘sugo-gate' da Francesca Fagnani, nell'intervista a Belve, rivelando quindi il nome del cantante che non andò al Sanremo 2010 da lei condotto, perché "sapeva troppo di sugo": "A me l'hanno riferito. se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse", aveva premesso. Ligabue ha quindi replicato, accettando le sue scuse:

Cara Antonella non ho mai detto che tu sappia di sugo perché è veramente una roba troppo assurda. Se ho detto no alla tua edizione di Sanremo è perché Sanremo a me mette molta tensione. Preferisco fare musica in contesti dove mi sento più rilassato. Mi spiace che qualcuno si sia inventato una roba del genere, ancora di più mi spiace che tu non abbia cercato di fare chiarezza con me e ti sei tirata dietro questa stupidaggine. Comunque ti ho sentita dire che avresti chiesto scusa a me se la cosa non fosse stata vera, quindi accetto le tue scuse.