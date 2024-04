Sugo-gate, Ligabue replica ad Antonella Clerici: “Non ho mai detto una cosa del genere”

video suggerito

Il sugo-gate s'infittisce. Antonella Clerici, ospite di Francesca Fagnani a Belve su Rai 2, aveva finalmente svelato il nome del cantante che aveva rifiutato l'invito al Festival di Sanremo perché "mi sa troppo di sugo". Questo cantante era Ligabue. Il rocker di Correggio, però, nella tarda serata ha replicato via social: "Cara Antonella Clerici, mai detta una cosa del genere, non è nel mio stile". La smentita del cantante tranquillizza i fan che sui social media si sono scatenati mandando l'hashtag in cima alle tendenze della serata.

Le parole di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha svelato il giallo del ‘sugo-gate' da Francesca Fagnani, rivelando quindi il nome del cantante che non andò al Sanremo 2010 da lei condotto, perché "sapeva troppo di sugo": "A me l'hanno riferito. se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse", aveva premesso.

Era Ligabue. Io ho fatto di tutto per averlo al mio festival, mi piaceva tanto, immaginavo io e lui che andavamo via in Harley Davidson. È un cantante che io amavo moltissimo e quando mi hanno detto questa cosa, io ci sono rimasta così male. Io lo immaginavo rock, pensavo che lui sapesse di sugo. Pensavo che sapevamo tutti e due di sugo. Lo immaginavo un bel maschione, anche un po' rozzo e ci sono rimasta male due volte.

La replica di Luciano Ligabue

Poche ore dopo la messa in onda, Luciano Ligabue ha usato il suo account X per replicare alle parole di Antonella Clerici: "Cara Antonella Clerici, ovviamente non ho mai detto una cosa del genere, certe frasi non mi appartengono". Sui social, intanto, il sugo-gate impazza e Ligabue è comprensibilmente schizzato in cima ai trend topic. Tantissimi fan non si aspettavano una cosa del genere ed è probabilmente per questo che il cantante ha scelto di smentire prontamente la notizia.