Maltempo a Milano, Michelle Hunziker mostra i danni al suo terrazzo: “Mai vista una cosa così” A testimoniare con alcuni video social le conseguenze del violento nubifragio che si è abbattuto nella notte a Milano e dintorni è, tra i tanti, anche Michelle Hunziker, che vive in una delle zone centrali della città. La conduttrice mostra ai suoi follower le immagini del suo terrazzo.

A cura di Giulia Turco

A Milano si fa la conta dei danni causati dal violento temporale che si è abbattuto nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 luglio sulla città e su altre zone della Lombardia. Un vero e proprio nubifragio che si è scatenato intorno alle 4 del mattino e che ha causato non solo strade allagate e alberi caduti, ma anche, purtroppo, alcune vittime.

Michelle Hunziker e Tommaso Zorzi mostrano le conseguenze del maltempo

A testimoniare con alcuni video social le conseguenze del maltempo è, tra i tanti milanesi, anche Michelle Hunziker, che vive in una delle zone centrali della città. La conduttrice mostra ai suoi follower le immagini del suo terrazzo, sul quale sono crollati piante e alberi. “Il mio terrazzo a Milano… Ragazzi in 26 anni che vivo a Milano… MAI visto una cosa così”, commenta. Conferma anche Tommaso Zorzi, via Instagram: “Io sono nato a Milano, non l’ho mai vista così… Stanotte mi sono svegliato, credevo ci fossero i ladri”, spiega l’influencer mostrando strade allagate sotto casa e i risultati del forte vento entrato in casa per via di una finestra aperta.

Il violento nubifragio che si è abbattuto sulla Lombardia

Aumenta, purtroppo, il bilancio delle vittime del maltempo, che sono salite a 4, nella mattinata di mercoledì 25 luglio. Si tratterebbe di una ragazzina di 16 anni, colpita da un Alberto mentre dormiva in un campo scout in provincia di Brescia, di altri due ragazzi di 19 anni, schiantati in macchina sulla tangenziale di Varese, e di una donna di 58 anni mostra a Lissione dopo essere stata travolta da un Alberto. Sono ancora moltissime le strade allagare e le richieste di intervento da parte dei vigili nel fuoco, finora circa 2000. Ancora disagi per i trasporti, interrotti o cancellati, soprattutto per quanto riguarda la linea ferroviaria. Le linee delle metropolitane invece sembrano essere ritardate, ma attive.