Io canto family, conduce Michelle Hunziker: Gerry Scotti non è nel cast, novità in giuria Iniziate le riprese del programma Io canto family. Ci saranno delle novità. La conduzione non sarà affidata a Gerry Scotti come nel programma “Io canto generation”. Inoltre, arriva un nuovo volto in giuria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Sono iniziate le registrazioni di Io canto family, programma di Canale 5. Come riporta Giuseppe Candela su Dagospia, non mancheranno le novità. Innanzitutto alla conduzione. Al timone della trasmissione, infatti, non ci sarà Gerry Scotti come avvenuto nel programma Io canto generation. Novità anche nella giuria. Ma andiamo con ordine.

Michelle Hunziker sostituisce Gerry Scotti alla conduzione

Secondo quanto riporta Dagospia sarebbero iniziate le registrazioni delle puntate di Io canto family. Questa nuova declinazione del format, però, non sarà condotta da Gerry Scotti. Al suo posto, infatti, ci sarà Michelle Hunziker. Dunque, dopo Michelle Impossible e Striscia la Notizia, la conduttrice è pronta a intraprendere una nuova avventura professionale.

Il cast di Io canto family: Fabio Rovazzi in giuria

Vediamo ora il cast di Io canto family. Non mancheranno le novità. Partiamo dalle riconferme. Come spiega DavideMaggio, i coach sono stati riconfermati, quindi il pubblico ritroverà gli artisti che hanno accompagnato i concorrenti nel loro percorso nel programma precedente: Benedetta Caretta, Cristina Scuccia, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Iva Zanicchi. Novità in giuria. Michelle Hunziker, come dicevamo, è stata promossa al ruolo di conduttrice e dunque ha lasciato un posto vacante. La giuria di Io canto family sarà composta da Al Bano, Orietta Berti e Claudio Amendola. A loro si aggiungerà Fabio Rovazzi, che prenderà il posto della conduttrice. Tra i successi di Rovazzi ricordiamo Andiamo a comandare, Tutto molto interessante, Volare (feat. Gianni Morandi), Faccio quello che voglio, Senza pensieri (feat. Loredana Bertè e J-Ax), La mia felicità (feat. Eros Ramazzotti) fino a La discoteca italiana, cantata con Orietta Berti che ritroverà nella giuria del programma.