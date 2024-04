video suggerito

Gerry Scotti e Michelle Hunziker tornano alla conduzione di Striscia La Notizia, al via dal 1 aprile Nuovo cambio alla guida del Tg satirico ideato da Antonio Ricci, con Hunziker e Scotti che tornano a condurre insieme per la nona stagione. Saranno loro a chiudere questa 36esima edizione del programma di Canale 5. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Michelle Hunziker e Gerry Scotti tornano dietro al bancone di Striscia La Notizia. A partire dal 1 aprile la coppia riprende le redini del bancone più noto della Tv, in onda su Canale 5 tutti i giorni, nell'access prime time.

Ai due spetterà il compito di chiudere la 36esima edizione del tg satirico ideato da Antonio Ricci. Si tratta di un ruolo che Michelle Hunziker e Gerry Scotti riprendono per l'ennesima volta, visto che il loro esordio risale alla stagione 2015-2016, oltre alle diverse esperienze insieme dei due negli scorsi anni. Fino ad ora, Scotti e Hunziker hanno condotto insieme 336 puntate e questa sarà sarà la nona stagione di Striscia La Notizia consecutiva insieme.

Hunziker e Scotti sono ormai due veterani del programma di Antonio Ricci. L'esordio di Gerry Scotti risale addirittura al 1997, poi il 1999 e poi di nuovo nel triennio dal 2005 al 2007. Torna nel 2013 e quindi, dal 2015, tutte le stagioni. Per Hunziker, invece, quest'anno corrisponde al ventennale dalla sua prima volta dietro al bancone di Striscia La Notizia, dove nel corso degli anni, oltre a Scotti, ha affiancato anche Ezio Greggio. Queste le dichiarazioni ufficiali della conduttrice svizzera:

Potrebbero pensare tutti che Gerry e io abbiamo ormai messo il pilota automatico per condurre Striscia. È vero che per noi è casa, ma ogni giorno viviamo della reciproca preziosa quotidianità che ci fornisce mille spunti da condividere con il pubblico. Ridiamo, scherziamo e riflettiamo con voi, insieme ai nostri amati inviati che fanno un lavoro incredibile! C’è sempre tanta gioia nel tornare dietro il bancone a lavorare con la storica squadra di Striscia!

Per Gerry Scotti, che invece ha condotto il programma anche insieme a Francesca Manzini, tornare dietro al bancone di Striscia è un po' come tornare tra i banchi di scuola: "stesso impegno, stesso divertimento e la stessa curiosità di vedere come è cambiata la tua compagna di banco un anno dopo. Con Michelle la storia è irripetibile: l’ho trovata all’asilo… e ora siamo noi a portare all’asilo i nostri nipoti! Ma di testa, ve lo posso garantire, siamo sempre al liceo".