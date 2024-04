video suggerito

I fuorionda di Gerry Scotti e Michelle Hunziker a Striscia la Notizia: i messaggi di Malgioglio e i baci bavosi Striscia la Notizia ha trasmesso i fuorionda di Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Il tg satirico di Antonio Ricci non fa sconti a nessuno.

A cura di Daniela Seclì

Striscia la notizia non fa sconti a nessuno. Così, ha deciso di mandare in onda alcuni fuorionda che riguardano i conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Niente di scandaloso o di destinato a fare discutere, intendiamoci. Solo delle chiacchiere tra colleghi, tra un servizio e l'altro. Vediamo cosa è emerso: dai messaggi di Cristiano Malgioglio alle 7 del mattino ai baci bavosi di Michelle Hunziker.

Gerry Scotti non apprezza i messaggi di Malgioglio all'alba

Nel primo fuorionda, Gerry Scotti confidava a Michelle Hunziker di avere ricevuto dei messaggi da Cristiano Malgioglio alle 7 del mattino. Il noto paroliere e giudice di Amici di Maria De Filippi lo avrebbe contattato per mostrargli un video trovato sui social:

Questa mattina alle 7 Malgioglio mi mandava un mio video dove io canto "Mi sono innamorato di tuo marito" con la sua faccia e vestito come lui.

Michelle Hunziker è apparsa perplessa: "Oddio, alle 7 del mattino?". E Gerry Scotti ha confermato: "Alle 7! Malgioglio: "Amore, guarda come staresti bene". Mi ha rovinato la giornata".

I fuorionda di Michelle Hunziker tra cani e baci bavosi

Veniamo ora a Michelle Hunziker. Nei fuorionda che la riguardano si è lanciata nella teoria che i cani siano attirati dai cattivi odori:

Ai cani piace la puzza. Anche i miei quando andiamo in giro, se c'è una carogna, si rotolano, gli piace proprio la carogna. Gli piacciono gli odori strani. È per quello che si annusano il c**. Mica posso dirlo in onda questo.

Poi, in un altro frangente, ha dato un bacio sulla fronte a Gerry Scotti. Nel fuorionda il conduttore ha detto di ritrovarsi il lucidalabbra della collega in faccia. Pronta la replica di Michelle Hunziker: "Non ho niente sulle labbra, era sputo. Era un bacio bavoso, di quelli orribili. Vuoi un altro bacio bavoso?". Gerry Scotti di rimando: "Più tardi".