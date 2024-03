Lutto a Mediaset, morta la hair stylist Silvia Pizzi, Gerry Scotti: “Ci hai lasciato troppo presto” È morta Silvia Pizzi, hair stylist in molti programmi Mediaset. A dare notizia della prematura scomparsa molti volti dello spettacolo, da Gerry Scotti a Mara Venier, fino a Barbara D’Urso: “Nel mio cuore restano i tantissimi anni insieme”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

164 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lutto a Mediaset, l'azienda piange la scomparsa di Silvia Pizzi, hair stylist che lavorava da anni per alcuni dei programmi principali dell'azienda. Nono sono chiare, attualmente, le cause della morte di Pizzi. A darne notizia sui social sono stati negli stessi minuti Gerry Scotti e Barbara D'Urso, che sui profili social hanno pubblicato dei messaggi di addio: "ci hai lasciato troppo presto. Ci mancherà tutto di te", scrive Scotti pubblicando una foto in cui la professionista sorride.

Il dolore di Barbara D'Urso e Mara Venier

Barbara D'Urso negli stessi minuti pubblica un'immagine che la ritrae insieme a Pizzi proprio mentre quest'ultima le sistema l'acconciatura: "E alla fine sei volata via… Basta soffrire Silvietta… Nel mio cuore restano i tantissimi anni insieme, in ogni programma, ogni giorno… E quante spazzole, quanti phon, quanti ricci, quante pettinature… Quante risate… E, adesso, quanta tristezza…". Diversi i commenti degli utenti al post di D'Urso, sconcertati dalla notizia. Dalle parole di D'Urso, si evince che quella di Pizzi sia una morte prematura, dovuta probabilmente a una malattia, dato che l'ex conduttrice di Pomeriggio Cinque scrive chiaramente quel "alla fine" che lascia immaginare ci si potesse attendere una notizia di questo tipo. Anche Mara Venier ha pubblicato una storia in cui dice addio a Silvia Pizzi, con una foto con lei nei camerini di qualche anno fa.

Il lavoro di Silvia Pizzi a Mediaset

Da quanto apprendiamo, Silvia Pizzi non lavorava su una specifica produzione, ma si occupava del parrucco di conduttori e ospiti di diversi programmi delle tre reti Mediaset. Per questa ragione era praticamente conosciuta da chiunque lavorasse in azienda, proprio perché senza una trasmissione specifica di riferimento. Aveva a che fare indistintamente coi programmi del daytime, di prima serata, così come di quelli sportivi.

L'ultima foto pubblicata sui social

L'ultima foto pubblicata sui social dai Silvia Pizzi ritrae la giornalista sportiva Monica Bertini e risale a tre settimane fa. Nessun accenno apparente alle proprie condizioni di salute nelle altre immagini pubblicate in precedenza. Nei commenti alla stessa immagine di Monica Bertini arrivano in questi minuti messaggi do condoglianze per la famiglia della professionista. Attualmente non sono ancora giunte comunicazioni ufficiali da parte di Mediaset, ma si immagina che nelle prossime ore arriverà, puntuale, il commiato dell'azienda.