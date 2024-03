La regina Camilla riceve la Barbie ispirata a lei: “Mi avete ringiovanita di 50 anni” La “Barbie versione regina Camilla” è stata donata alla sovrana dall’associazione WOW (Woman of the World) durante un ricevimento per la Giornata internazionale della donna a Buckingham Palace. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La regina Camilla in formato Barbie. Stesso vestito, stessa acconciatura, forse qualche anno in meno, dettaglio sottolineato proprio dalla sovrana: "Mi avete ringiovanita di 50 anni". La versione in miniatura di Camilla è stata consegnata alla regina dall'associazione WOW (Women of the World) in occasione di un ricevimento a Buckingham Palace per la Giornata internazionale della donna. Tra i partecipanti all'evento, l'attrice Helen Mirren (vincitrice dell'Oscar come migliore attrice nel 2007 per l'interpretazione di Elisabetta II nel film ‘The Queen'), la regina Mathilde del Belgio e Krista Berger, vicepresidente senior di Barbie e responsabile delle bambole prodotte da Mittel.

La reazione di Camilla alla bambola ispirata a lei: "Tutti dovrebbero ricevere una Barbie"

La fondazione WOW a ottobre 2023 aveva dato il via a un tour in autobus che ha attraversato il Regno Unito, arrivando a Buckingham Palace come ultima tappa. Ad accogliere il team c'era la regina Camilla. L'organizzazione era stata informata dell'outfit della sovrana così da vestire la Barbie nello stesso modo: abito blu e mantella nera. Camilla, stringendo la bambola tra le mani, ha scherzato: "Grazie mille. È fantastico, mi avete tolto 50 anni" aggiungendo "Tutti voi dovreste avere una Barbie".

La famiglia reale, dalla malattia di Carlo al mistero della foto di Kate

Non è un momento semplice per la famiglia reale. Prima la malattia di Re Carlo, che dopo la diagnosi di cancro aveva rimandato gli impegni pubblici, poi la pausa di Camilla. Il The Sun raccontava che la sovrana sarebbe partita per una meta estiva dietro consiglio del consorte, che le avrebbe chiesto di allontanarsi per un po' dai doveri reali. La mossa aveva suscitato molto scalpore ma mai quanto le polemiche sulla prima foto di Kate dopo l'intervento a cui è stata sottoposta. Lo scatto, ritirato dalle agenzie di tutto il mondo, era stato considerato manipolato. Le modifiche sono state ammesse dalla principessa che sui canali social della famiglia reale si giustificava: "Come molti fotografi amatoriali ogni tanto faccio qualche esperimento con l’editing". Nel frattempo sul web continuano a proliferare le teorie sulle sue reali condizioni di salute.