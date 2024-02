Tullio de Piscopo: “Ero a Sanremo quando mia mamma è morta. Non riesco a rivedere quell’esibizione” Tullio De Piscopo, ospite nel programma La volta buona, ha raccontato la sua carriera e i suoi successi. Il musicista ha ricordato un momento doloroso: si trovava a Sanremo il giorno della morte di sua madre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Tullio de Piscopo, batterista, storico amico e collaboratore di Pino Daniele, ospite nel programma La volta buona ripercorre la sua carriera, il successo e alcuni momenti delicati della sua vita. Durante la trasmissione ricorda quando, poco prima di esibirsi sul palco di Sanremo, ricevette una telefonata in cui gli annunciavano la morte di sua madre.

Tullio de Piscopo: "Ero a Sanremo quando morì mia mamma"

"La vita di un'artista è molto bella, purtroppo, però, arrivano anche momenti in cui devi salire sul palco quando in realtà vorresti stare in un altro posto" È così che Caterina Balivo dice a Tullio de Piscopo a proposito della sua esibizione a Sanremo nel 2006. Il batterista – poco prima di andare in scena – ricevette una telefonata in cui gli annunciavano la scomparsa di sua madre. La conduttrice ricorda le sue parole a proposito di quel momento difficile: "Mi dicesti, Caterì ero arrabbiatissimo non volevo suonare". Tullio de Piscopo confessa di non aver mai voluto rivedere il video dell'esibizione. "Non sono mai riuscito a vedere quel filmato, è stato tremendo, sono andato sul palco ma io non credo allo show must go on. Quando devi piangere, devi piangere – spiega il musicista – Io suonavo e lei stava volando, mi sembrava come se qualcosa mi accarezzasse il viso".

Tullio de Piscopo: "La musica mi ha salvato la vita più di una volta"

"La musica ti slava la vita a me l'ha salvata più di una volta. Quella sera lì non riuscivo a piangere" Tullio de Piscopo racconta di essere partito da Sanremo per Napoli subito dopo l'esibizione. "Ho preso la macchina e mi sono fermato in tutti i posti che piacevano a mia madre, dal lungomare di Mergellina fino a Porta Capuana, è stata dura" conclude il musicista. Caterina Balivo gli chiede, poi, se si sente pronto a rivedere il video dell'esibizione dal palco di Sanremo: "Quando sono stato ospite da te in passato mi sono girato, non riuscivo, oggi no. Voglio superare questa cosa".