Chi è Rita De Michele, la mamma di Francesca Cipriani Rita De Michele è la madre di Francesca Cipriani e l'ex moglie di Gianfranco Cipriani. È nota al pubblico di Canale5 per avere partecipato alle trasmissioni di Barbara D'Urso insieme alla figlia, dal 2010 lavora all'ASL di Avezzano Sulmona.

A cura di Daniela Seclì

Rita De Michele è la madre di Francesca Cipriani, nota al pubblico di Canale5 per essere stata ospite degli ex salottini di Barbara D'Urso. Si è separata dall'ex marito, Gianfranco Cipriani, quando la loro figlia aveva 8 anni e lavora all'ASL di Avezzano Sulmona, stando a quanto si legge sul suo profilo Facebook.

Chi è Rita De Michele, il lavoro all'ASL e i fenomeni paranormali

Rita De Michele è originaria di Sulmona, dove vive. È nata l'8 marzo, ma l'anno esatto non è specificato. Secondo quanto dichiara sul suo profilo Facebook, ha studiato all'Università degli Studi Gabriele D’Annunzio e dal 2010 lavora all'Asl di Avezzano Sulmona. Nel 2018 partecipò a Domenica Live dove raccontò di avere assistito a presunti fenomeni paranormali. La donna dichiarò: "In casa si è materializzato un globo di luce. Un'altra volta ho sentito dietro di me una presenza, un uomo vestito di nero. Un medico che si occupa di questi fenomeni mi ha spiegato che le presenze levitano. La sera stessa, accompagno Francesca a letto, senza avergliene parlato. Lei mi dice: "Mamma ho un uomo alle spalle, vestito di scuro". In un'altra occasione, aveva percepito chiaramente che c'era il maligno in casa".

Rita De Michele e Gianfranco Cipriani sono separati

Rita De Michele ha messo fine al matrimonio con Gianfranco Cipriani, padre di Francesca, quando la figlia era piccola. Il volto televisivo aveva solo 8 anni quando il papà lasciò casa per trasferirsi in America. Le tensioni in famiglia generarono grande sofferenza in Francesca che già aveva avuto problemi adolescenziali essendo stata vittima di bullismo per una malformazione al seno di cui soffriva. A Novella 2000, a tal proposito, Rita De Michele raccontò: "Francesca è stata bullizzata da piccola, ha sofferto per la separazione tra me e mio marito e ha avuto una malformazione al seno che le ha causato non pochi disagi. In tanti la prendevano in giro per questo". Nella stessa intervista si espresse anche sui ritocchi estetici della figlia, raccontando di aver sempre appoggiato ogni sua scelta: "Al primo intervento chirurgico fatto per una gravissima deformazione al seno non ero contraria, gliel’aveva prescritta il dottore. Avevano scambiato addirittura la patologia di Francesca per la sindrome di Poland, che è caratterizzata dall’assenza totale o parziale del muscolo pettorale. Non aveva altra scelta. Per i successivi non ero d’accordo, ma le sono stata sempre vicina, ogni madre vuole la felicità per i figli".

Il legame tra Francesca Cipriani e la mamma Rita

Francesca Cipriani e mamma Rita sono sempre state unite da un profondo amore. Quando la showgirl partecipò al GF Vip, la donna entrò nella Casa di Cinecittà per sostenere la figlia e per benedire la relazione con Alessandro Rossi, attuale marito della Cipriani: "I figli sono come gli aquiloni, bisogna lasciarli volare, ma io ho il tuo filo sempre stretto al cuore. Alessandro è un ragazzo meraviglioso, l'ho conosciuto bene, la sua calma è la forza più grande. È un uomo pacato, capace di affrontare qualunque ostacolo".