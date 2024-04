video suggerito

Francesca Cipriani in lacrime da Caterina Balivo, la conduttrice: “Ma stai facendo finta? Prima ridevi” Francesca Cipriani è stata ospite de La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai1. La showgirl è scoppiata a piangere e la conduttrice, perplessa, le ha chiesto se stesse fingendo o meno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ospite della puntata di martedì 23 aprile de La volta buona è stata Francesca Cipriani, arrivata insieme al marito Alessandro Rossi. L'ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato di aver avuto dei problemi di salute, che pian piano è riuscita a risolvere e che ora spera di poter diventare mamma. Durante la chiacchierata, però, c'è stato un momento in cui conduttrice e ospite non si sono capite, tanto che Caterina Balivo pensava che la showgirl stesse fingendo con una reazione commossa.

Caterina Balivo incredula con Francesca Cipriani

Durante la chiacchierata, Francesca Cipriani, nota per le sue reazioni piuttosto colorate è scoppiata in lacrime lasciando di stucco la conduttrice che, quindi, anche piuttosto infastidita le si è rivolta chiedendole: "Ma stai facendo finta? Che succede? Stavi sorridendo". Immediatamente la showgirl le risponde chiarendo il motivo di questa sua reazione: "No, assolutamente no" e aggiunge: "Io sorrido perché ho una maschera e cerco di stare allegra, ma dentro di me ho un turbine di passato ed emozioni. Purtroppo le cicatrici le porti sempre con te". La showgirl ha poi raccontato che spera presto di rimanere incinta, ma che ancora non ci ha provato, perché si è dovuta sottoporre a delle cure per una miocardite.

Francesca Cipriani e il suo percorso in tv

Cipriani è conosciuta per aver partecipato al Grande Fratello, sebbene la sua partecipazione fu piuttosto breve: "Non tutti lo ricordano, ma io al Grande Fratello di Alessia Marcuzzi sono rimasta in gioco solo sedici giorni. Sono stata la seconda eliminata e sono rimasta per poco tempo". La showgirl ricorda che quando partecipò al reality aveva poi la possibilità di farsi conoscere andando in altri programmi, come poi è accaduto:

Leggi anche Chi è Rita De Michele, la mamma di Francesca Cipriani

Prima era diverso, fuori c’era Buona Domenica che ti ospitava e anche tanti altri contenitori. Dopo ho fatto L’Isola dei Famosi e ho mostrato tanto altro. La fame fa brutti scherzi, ho anche litigato. Ma in generale ho dimostrato tante cose, L’Isola dei Famosi non è un programma semplice. Io poi sono una mangiona e quindi è stato difficile. Con chi ho avuto il litigio più grande? Con Cecilia Capriotti, poi abbiamo fatto pace in seguito.