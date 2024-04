video suggerito

Francesca Cipriani a Belve: "Il mio ex mi ricattava dicendo di voler diffondere i miei video intimi" Ospite della seconda puntata di Belve di martedì 9 aprile, Francesca Cipriani ripercorre il suo passato doloroso: "Il mio ex mi ricattava, voleva rovinarmi la carriera. È stato condannato a due anni". A proposito dei ritocchi estetici, rivela: "Mi sono buttata sulla chirurgia per provare a risolvere i mie problemi"

Francesca Cipriani è ospite della seconda puntata di Belve di martedì 9 aprile. Durante l'intervista si alternano momenti esilaranti a confessioni dolorose della showgirl. Nella prima parte, i passaggi divertenti sono dovuti ad alcune gaffes di Cipriani, prima perché non conosce la versione corretta del modo dire "Date a Cesare quel che è di Cesare", poi quando confonde Herman Hesse con il brand francese Hermès. Nella seconda parte, invece, Francesca ripercorre momenti dolorosi del suo passato, dal bullismo alla relazione tossica con il suo ex.

Francesca Cipriani e il bullismo: "Mi hanno fatto sentire una nullità"

Prima sbaglia proverbi e modi di dire, poi dà a "Cesare" del "macellaio qualunque". L'intervista di Francesca Cipriani, però, non è solo risate e lustrini. A Fagnani racconta che le ragioni dietro ai suoi numerosi ritocchi estetici affondando nel suo passato, segnato da traumi adolescenziali: "Ho subito un bullismo accanito, volevo morire. Mi hanno fatto sentire una nullità. Dopo ne paghi le conseguenze, perché le cicatrici te le porti e fai vari errori". A proposito della chirurgia estetica ricorda quando si sottopose a un intervento di liposuzione: "La prima operazione ai glutei non è andata bene, una protesi stava uscendo fuori dalla natica. Mi hanno dovuto mettere duecento punti per ricostruire la fascia muscolare. Mia mamma ha sofferto tanto per tutti gli interventi chirurgici che ho affrontato. Mi sono buttata sulla chirurgia per risolvere i miei problemi".

Francesca Cipriani e il suo ex: "Mi ricattava, voleva rovinarmi la carriera"

La showgirl ora è felicemente sposata, si sente appagata e dice che per essere completamente felice le manca solo un bebè. La sua vita sentimentale, però, non è stata sempre serena. "Prima che arrivasse la persona giusta sono stata molto sfortunata – rivela la showgirl – Sono stata con una persona che mi maltrattava sia fisicamente che psicologicamente. Mi ricattava dicendo che aveva dei miei video intimi, mi intimava che li avrebbe diffusi per rovinarmi la carriera. Io l'ho denunciato, è stato condannato a due anni".

Il rapporto con Berlusconi: "Era un gentiluomo, faceva regali a tutti"

Alla domanda di Francesca Fagnani sul suo rapporto con Silvio Berlusconi e sugli inviti alle cene eleganti, Cipriani ammette di aver accettato dei regali. Smentisce, però, di aver ricevuto uno stipendio mensile: "Andavo alle sue cene perché mi invitavano, lavoravo per la sua rete. Mi hanno creato più problemi che altro. Non sono mai stata pagata mensilmente". Di Berlusconi dice: "Ho conosciuto una persona eccezionale che porto nel cuore. Era un gentiluomo e faceva regali a tutti".

La frecciatina di Francesca Cipriani a Belén

Francesca Cipriani ammette di essere un po' vittima del suo personaggio, non riuscendo mai ad uscire veramente dall'etichetta che lei stessa si è costruita. La conduttrice le chiede se pensa ancora quanto detto tempo fa a proposito di Belén, quando Cipriani diceva che la showgirl argentina è "una conduttrice, come tante altre straniere, messe in tv non per il talento, ma per l'aspetto". Un parere che continua a confermare: "Lo pensavo davvero, quello che penso non lo rinnego. Io dico che ci sono tante belle donne italiane, prima giochiamo in casa. Lo dicevo per patriottismo. In questo mondo non c'è molta meritocrazia ".