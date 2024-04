video suggerito

Belve anticipazioni, Francesca Cipriani: “Berlusconi? Mai ricevuto uno stipendio”, poi la frecciatina a Belén Ospite della seconda puntata di Belve di martedì 9 aprile, Francesca Cipriani, che ammette di aver ricevuto regali da Silvio Berlusconi ma mai uno stipendio mensile. Sui ritocchi estetici: “Ho subito un bullismo accanito, volevo morire. Mi hanno fatto sentire una nullità”. Infine su Belén che, a suo dire, come tante straniere lavora solo per l’aspetto: “lo pensavo davvero e quello che penso non lo rinnego”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ospite della seconda puntata di Belve di martedì 9 aprile la showgirl e protagonista di tanti reality, Francesca Cipriani. L’intervista parte con le ironiche domande di Francesca Fagnani e regala momenti esilaranti e uscite cult: come quando Cipriani sbaglia proverbi e modi dire, scambiando l’imperatore Cesare con “un macellaio qualunque” o confonde Hermann Hesse con il brand di moda Hermès.

Ma oltre alle risate, Fagnani tira fuori un lato inedito e doloroso dell’ex gieffina, che alla giornalista rivela come le ragioni dei suoi numerosi interventi estetici siano da ricercare nei suoi traumi adolescenziali: “Ho subito un bullismo accanito, volevo morire. Mi hanno fatto sentire una nullità. Dopo ne paghi le conseguenze, perché le cicatrici te le porti e fai vari errori”.

Spazio anche per una bordata al vetriolo sulle colleghe dello star system: quando Fagnani le chiede se direbbe ancora quanto detto tempo fa su Belen Rodriguez, una conduttrice, come tante altre straniere, messe in tv non per il talento, ma per l’aspetto, Cipriani conferma: “lo pensavo davvero e io quello che penso non lo rinnego”.

Fagnani ricorda poi a Francesca Cipriani le sue partecipazioni alle cene eleganti di Silvio Berlusconi e la showgirl, pur ammettendo di aver ricevuto dei regali, come molti altri invitati, smentisce categoricamente di aver mai ricevuto alcun stipendio mensile.