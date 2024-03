Gasparri sulla battuta di Ceccherini: “Ha denigrato gli ebrei, attendo provvedimenti seri dalla Rai” Maurizio Gasparri ha commentato le parole di Massimo Ceccherini riferite agli ebrei e alla notte degli Oscar (“Il film di Garrone non vincerà perché vinceranno gli ebrei”). Il capogruppo di Forza Italia al Senato ritiene che le scuse non bastino: “Affermazioni deliranti, si attendono provvedimenti seri e drastici dalla Rai”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

307 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Con una interrogazione in Commissione parlamentare di Vigilanza ho denunciato il grave episodio che si è verificato ieri su Rai1″. Così Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, si è espresso riguardo alle affermazioni di Massimo Ceccherini nel programma Da noi… a Ruota Libera, condotto da Francesca Fialdini. L'attore toscano, parlando della notte degli Oscar 2024, aveva detto: "Sono molto fiero di aver lavorato con Garrone che ha fatto un film favoloso. Sappiate che il film della cinquina è il più bello solo che non vincerà perché vinceranno gli ebrei". Affermazioni che hanno scatenato la reazione della comunità ebraica e per la quale lo stesso Ceccherini ha poi chiesto scusa.

Le parole di Maurizio Gasparri sul caso Massimo Ceccherini

Gasparri ha fatto sapere di aver "denunciato il grave episodio" che si è verificato nel programma Da noi.. A ruota Libera, chiedendo perché la conduttrice Francesca Fialdini "non abbia preso le distanze dalle affermazioni deliranti di tale Ceccherini il quale ha denigrato gli ebrei mostrando un atteggiamento antisemita". Poi, il capogruppo di Forza Italia al Senato si è chiesto in quale modo la Rai intenda intervenire:

Quali misure si intendono adottare nei confronti dell'ospite, della conduttrice e del responsabile di quella fascia oraria della Rai. In quale modo la Rai intenda riparare a questo inquietante episodio di antisemitismo avvenuto sul servizio pubblico in un momento così drammatico per la comunità internazionale'.

Gasparri sostiene anche che non bastino "scuse formali", ma che occorrano "provvedimenti concreti perché è inimmaginabile che nell'informazione, ancora di più nell'informazione pubblica e ancora di più su Rai1, si assista ad episodi di razzismo di questa natura che non trovano alcuna giustificazione". Infine ha concluso:

Si attendono provvedimenti seri, drastici ed immediati da parte della Rai perché altrimenti si potrà mettere in discussione anche la funzione del finanziamento pubblico, ovvero del canone, con il quale si alimenta il servizio pubblico. Quei soldi dei cittadini non servono certo per la propaganda antisemita a cui abbiamo assistito.

Le scuse di Massimo Ceccherini: "Mi sono spiegato male"

Dopo che le sue affermazioni hanno scatenato una vera e propria polemica, raggiunto dall'AdnKronos, Ceccherini si è scusato, spiegando di non essersi espresso bene: "La colpa è mia che sono un imbianchino. Mi sono spiegato male, io intendevo il film degli ebrei, l'argomento, non è la prima volta che un film con quel tema vince. Posso chiedere scusa se qualcuno ha capito male". L'attore, che è tra gli sceneggiatori di Io Capitano di Matteo Garrone, con le sue parole intendeva riferirsi all'argomento trattato nel film La Zona d'Interesse.