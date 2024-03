Antonio Ricci vuole Fiorello a Striscia la Notizia: “Abbiamo un patto, prima o poi dovrà venire” Il patron di Striscia la Notizia rivela di un accordo con Fiorello sul futuro di Striscia la Notizia: “Siamo stati a volte proprio vicini per un pelino alla conduzione. Mi divertirei tantissimo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il più grande desiderio di Antonio Ricci per il futuro di Striscia la Notizia è Fiorello e non è un mistero. Il papà del tg satirico ne ha parlato ancora una volta a margine di un incontro all'Università Sapienza di Roma sull'importanza di Drive In nel mondo della televisione. A quest'incontro hanno partecipato, oltre allo stesso Ricci, anche Victoria Cabello, Enrico Mentana e Barbara Palombelli. A Tag24, Antonio Ricci ha dichiarato sul conduttore di Viva Rai2!: "Abbiamo un patto con Fiorello che prima o poi dovrà venire".

Le parole di Antonio Ricci

Antonio Ricci parla dell'eredità che Drive In ha lasciato alla televisione, sottolineando come egli stesso ha cercato di prendere spunto dai suoi predecessori, proprio come Fiorello ha fatto con lui: "Alla fine tutti siamo figli di qualcuno. Io per primo sono figlio di Enzo Trapani, ho lavorato con Enzo Trapani, ho assorbito cose da lui. Se io vedo Fiorello quando parla in “ismo”, vedo una citazione, magari senza che nemmeno lo sappiano, di Francesco Salvi che parlava del “pelismo”".

Una trasmissione così dirompente per forza ha lasciato una scia importante dietro di sé. Ma lo stesso Angelo Guglielmi diceva che lui per fare Rai 3, spesso guardava il Drive In e la TV delle ragazze. Secondo lui nasceva da una costola del Drive In

"Fiorello prima o poi dovrà venire"

Quando il giornalista chiede: "Le piacerebbe avere Fiorello in una puntata di Striscia? Dato che ha promesso che se non c’è la controprogrammazione sarebbe venuto?", Antonio Ricci risponde:

No, non lo voglio proprio perché un’ora non mi basta. Abbiamo un patto con Fiorello che prima o poi dovrà venire. Però io gli ho lasciato ancora una data, che è tra dieci anni. E gli ho detto che lo pagheremo in pannoloni quando verrà perché ormai saremo…Siamo stati a volte anche per un pelino proprio vicini alla conduzione di Fiorello, cosa che chiaramente mi farebbe un enorme piacere, perché Fiorello è divertente. E purtroppo alla mia età, dobbiamo anche divertirci. Io mi sono sempre divertito facendo le trasmissioni. Sono sicurissimo che con Fiorello mi divertirei tantissimo.