Fiorello: “Magari un giorno condurrò Striscia La Notizia” A Viva Rai2 Fiorello approfitta della presenza dell’ex velina Giulia Pelagatti e scherza sull’ipotesi di ritrovarsi, un giorno, dietro il bancone di Striscia. Parole che fanno ricordare la sua promessa a Maria De Filippi prima di Sanremo: “Se non vai in onda con C’è Posta per Te durante Sanremo, vengo per una sera gratis su Canale 5”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Viva Rai2! ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Viva Rai2 il clima è sempre a metà strada tra il serio e il faceto, un registro ambiguo che Fiorello sa usare con grande maestria, sapendo che tutto ciò che dice possa essere prendo sul serio. Così anche una battuta con Giulia Pelagatti, ballerina ed ex velina di Striscia La Notizia, può diventare una suggestione televisiva. Durante la classica lettura delle notizie quotidiana nella puntata del 27 febbraio, Fiorello ha scherzato con la ballerina facendosi portare, per l'appunto, una velina da leggere e ironizzando sul motto ormai storico del Tg satirico di Antonio Ricci: "Le veline!". Arrivata la notizia, Fiorello ha ipotizzato uno scenario improbabile, ma nemmeno troppo: "Chissà, magari un giorno condurrò Striscia La Notizia".

La promessa di una sera a Mediaset

Si tratta di una battuta e niente più, ma il riferimento a uno dei programmi storici di Canale 5 ci riporta alla mente la promessa fatta da Fiorello a Maria De Filippi alcune settimane fa, quando prima di Sanremo fu siglato un patto di non belligeranza attraverso il quale De Filippi garantiva che non sarebbe andata in onda con C'è Posta per Te nella settimana del festival, strappando a Fiorello la promessa di una prima serata a Mediaset, rigorosamente gratis: "Sono già pronto alla prima serata su Canale 5, Amici di Fiorello-De Filippi", aveva scherzato Fiorello in quel frangente.

Fiorello su Canale 5 per il ricordo di Maurizio Costanzo

Ma quando potrebbe concretizzarsi questo passaggio temporaneo di Fiorello a Mediaset. Non è da escludere la possibilità che il tutto si concretizzi proprio in questa stagione televisiva, a C'è posta per te o, perché no, proprio dietro al bancone di Striscia, sebbene Fiorello sia già comparso sulle reti Mediaset nei giorni scorsi per la serata in ricordo di Maurizio Costanzo a un anno dalla scomparsa del conduttore. E chissà che in quella stessa occasione, oltre a Fiorello, non faccia uno strappo alla regola anche Amadeus, per restituire il favore ricevuto da Maria De Filippi in occasione del suo ultimo festival.