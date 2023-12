“Torno gratis a Canale 5”, Fiorello e il patto per Sanremo con Berlusconi, Toffanin e De Filippi Fiorello organizza un patto con Mediaset per bloccare C’è Posta per Te contro Sanremo al sabato sera. Messaggio vocale di Pier Silvio Berlusconi e Toffanin a Viva Rai2 e poi la chiamata a Maria De Filippi, che precisa: “Guarda che se hai fatto un promessa, allora devi venire un’ora qui”.

A cura di Andrea Parrella

A Viva Rai2 può succedere qualsiasi cosa, anche che Fiorello riceva un messaggio vocale di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi organizzando un suo clamoroso ritorno su Canale 5. Di mezzo c'è naturalmente Sanremo e la cosa fa riferimento alla promessa, ironica, fatta da Fiorello alcuni giorni fa, quando lo showman siciliano aveva promesso che, nel caso Mediaset avesse deciso di non sfidare il Festival di Sanremo nella serata del sabato con C'è Posta per Te, lui sarebbe andato per una sera a Mediaset, gratis.

Il messaggio vocale di Toffanin e Berlusconi

Nella puntata del 5 dicembre di Viva Rai2 Fiorello ha fatto ascoltare un messaggio vocale su Whatsapp di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: "Sanremo è Sanremo, grande rispetto, però non si può spegnere la Tv", dice Berlusconi e Toffanin risponde: "Fiorello ha detto che se non programmate al sabato lui viene gratis su Canale 5". Quindi l'ad di Mediaset ironico: "Ha detto che viene gratis? Secondo me è proprio sbagliato controprogrammare Sanremo, vado a parlare subito con Maria!". Risate nel glass e Fiorello che promette: "Sono già pronto alla prima serata su Canale 5, Amici di Fiorello-De Filippi".

La chiamata a Maria De Filippi

Passano pochi minuti e c'è un altro atto della storia, con la videochiamata a Maria De Filippi per il suo compleanno, che cade nello stesso giorno del compleanno di Viva Rai2 (anche l'anno scorso, per la puntata di debutto del programma, c'era stata la chiamata alla conduttrice). Si parla proprio dell'accordo "sotto banco" per non infastidire Sanremo: "Popco dopo che tu hai fatto quella promessa m ha chiamata, quindi abbiamo organizzato, tu vai lì e io sto a casa". Applausi alla decisione, ma poi De Filippi riporta Fiorello coi piedi per terra: "Guarda che se tu accetti l'invito, poi devi venire qua per un'ora. Lo hai detto, non puoi venire meno alla promessa". "Maria, ciao, devo lasciarti, c'è Roberto Sergio qui", risponde Fiorello ironicamente preoccupato per la promessa da mantenere e i patti con la Rai. Aspettiamoci Fiorello a C'è Posta per Te.