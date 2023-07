Melissa Satta in vacanza con Matteo Berrettini, il bikini di tendenza è colore pastello Bikini lilla per Melissa Satta in vacanza con Matteo Berrettini. Prima estate di coppia: la storia prosegue a gonfie vele e lei lo ha presentato a suo figlio.

A cura di Giusy Dente

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini. I due non si nascondono più e non vogliono darla vinta ai tanti haters che sin dall'inizio hanno minacciato la loro serenità. La relazione tra il tennista e la showgirl è stata al centro di molte critiche infondate. A lei è stata quasi attribuita la colpa del calo delle prestazioni dello sportivo, che ha vissuto un periodo di sconforto dal punto di vista professionale, segnato dalle sconfitta in campo. Ecco, quindi, che la sua compagna è stata additata come la responsabile, come la "distrazione". Lei ha difeso se stessa e la coppia in un monologo a Le Iene, in cui ha chiesto più rispetto e meno sessismo. Da allora i due stanno vivendo il loro amore serenamente e alla luce del sole, facendosi vedere sempre più spesso insieme. Per loro è la prima estate da coppia.

Melissa Satta in vacanza

Terminati gli impegni di lavoro e in attesa di intraprendere nuovi progetti professionali, Melissa Satta si sta godendo l'estate e le vacanze. La showgirl quest'anno è stata nuovamente al timone di Goal Deejay e archiviata questa stagione del programma, si sta dedicando a un po' di relax con le persone care. Non poteva mancare a Wimbledon, dove ha fatto il tifo per il suo compagno.

Poi i due sono partiti alla volta della Sardegna. Arrivano dalla Costa Smeralda gli scatti della vacanza: si sono concessi un giro in barca nel mare cristallino dell'isola. Con loro anche gli amici e Maddox, il figlio di Melissa Satta nato dalla relazione con Boateng. Ormai, dunque, ci sono state anche le presentazioni ufficiali: la coppia è sempre più affiatata e unita.

Il bikini must have dell'estate è quello di Melissa Satta

Il primo costume dell'estate di Melissa Satta è un bikini monocolore. La showgirl ha optato, per la vacanza in Costa Smeralda, per un due pezzi micro composto da reggiseno a triangolo e tanga sgambato dal taglio a V (che scopre il tatuaggio inguinale a forma di stellina). La showgirl ha scelto una nuance di tendenza, colorata e delicata: è il lilla. I tenui toni pastello sono perfetti per l'estate e per i look balneari. In particolare il lilla è uno dei più apprezzati: fa pensare a un glicine in fiore (e fa spiccare l'abbronzatura!).