Melissa Satta, effetto sparkling a Goal Deejay: brilla con le frange di cristalli Melissa Satta a Goal Deejay ha scelto un look scintillante: il tocco sparkling è perfetto per il clima natalizio.

A cura di Giusy Dente

Melissa Satta ha cambiato hair look in vista delle feste e ha stupito i fan con un taglio scalato dalle calde sfumature caramello. Dopo averlo mostrato a fan e follower sui social, ha sfoggiato l'acconciatura nella nuova puntata di Goal Deejay, il programma che conduce su Sky Sport (e che va in onda in streaming su NOW).

Chi firma i look di Melissa Satta a Goal Deejay

Per le puntate di questa stagione di Goal Deejay, Melissa Satta ha scelto di affidarsi a brand capaci di dare ai suoi outfit tocchi di seduzione, ma anche di colore. Ha dimostrato una certa versatilità, coi suoi look, sempre diversi e sempre alla moda, allineati alle principali tendenze del momento.

La prima puntata ha scelto un must di questo Autunno/Inverno: il latex, ma declinato in una variante vitaminica firmata Alevì Milano. Poi ha puntato sul total denim, con gonna e giacca crop, affidandosi ad Alessandro Vigilante. Dopo il tailleur fluo di Sportmax, è tornata agli amati minidress.

Melissa Satta scintillante

Nuova puntata di Sport Deejay, nuovo look alla moda per Melissa Satta. Stavolta la conduttrice, presa forse dal clima natalizio, ha puntato su un must intramontabile delle feste: il tocco sparkling. Si è nuovamente affidata a un brand che ama particolarmente e di cui ha già indossato le creazioni (l'abitino in velluto del mese scorso).

in foto: abito Philosophy di Lorenzo Serafini

Il minidress è firmato Philosophy di Lorenzo Serafini: su base nera è impreziosito da scintillanti frange di cristalli. Un modello simile, sul sito ufficiale della Maison costa 2645 euro. Il top sottostante a effetto rete, con colletto leggermente alto, è anche questo tempestato di strass. Per completare il look ha aggiunto una maxi cintura, collant neri velati e stivaletti Casadei. Un look perfetto per il clima di festa attuale.