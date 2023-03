Melissa Satta brilla col completo in lurex: gli stivali di cristalli costano oltre 1000 euro Nuova puntata di Goal Deejay, nuovo look trendy di Melissa Satta, che stavolta ha scelto di brillare tra lurex e cristalli.

A cura di Giusy Dente

Melissa Satta in Sportmax, stivali Paris Texas

Gli outfit preferiti di Melissa Satta sono quelli di carattere: che si tratti di look casual o glamour, non rinuncia mai a un tocco grintoso e deciso, che rende il tutto più accattivante senza mai perdere di sensualità. La 37enne (da poco compiuti e festeggiati col nuovo compagno Matteo Berrettini) è la padrona di casa di Goal Deejay. Il programma le sta dando molte soddisfazioni personali e puntata dopo puntata spicca per spontaneità e look trendy e alla moda.

Melissa Satta in Sportmax

Melissa Satta ospita LDA

Goal Deejay è il programma preferito degli appassionati di sport e musica, perché puntata dopo puntata si alternano in studio non solo professionisti del mondo dello sport, ma anche cantanti. Melissa Satta, che è al timone per il secondo anno consecutivo, nelle scorse settimane ha avuto modo di ospitare gli Eiffel 65, Willie Peyote, Le Vibrazioni, Shade, l'ex rugbista italo argentino Diego Dominguez, Leo Gassmann.

Melissa Satta in Sportmax

Se in quest'ultima occasione aveva scelto un look da rockstar in total denim, per la puntata dedicata a LDA ha cambiato registro. Luca D'Alessio dopo l'esperienza sanremese è stato ospite di Goal Deejay. Qui il cantautore ha parlato di musica, del suo primo album uscito a febbraio, della sua squadra del cuore (il Napoli) e dell'amore per la sua città.

in foto: stivali Paris Texas

Melissa Satta brilla a Goal Deejay

Per la puntata di Goal Deejay del 17 marzo, con ospite Luca D'Alessio, Melissa Satta ha scelto un outfit total black con dettagli scintillanti. La conduttrice ama coniugare sensualità e grinta. Stavolta ha scelto un completo firmato Sportmax composto da minigonna e blazer oversize entrambi in lurex, a cui ha aggiunto un top scuro con scollo rotondo.

Melissa Satta in Sportmax

Gli stivali sono il dettaglio glamour dell'outfit, che conferiscono al tutto un ulteriore tocco scintillante. Sono stivali di Paris Texas caratterizzati da un'esplosione luminosa di cristalli diamond all over: il modello ha la punta affusolata e il tacco stiletto. Costano 1350 euro e sono il dettaglio perfetto per completare un look trendy e renderlo glamour.