Melissa Satta osa col vestito a rete di cristalli (che rivela la lingerie) Il nuovo sexy look di Melissa Satta è un abito in rete trasparente con strass scintillanti, che ha abbinato a stivali alti e lingerie in vista.

A cura di Giusy Dente

Melissa Satta in Blugirl

Sui social di Melissa Satta non c'è traccia di Matteo Berrettini. L'ex velina e il tennista ormai non si nascondono più e da settimane vengono paparazzati insieme nelle più disparate occasioni. La frequentazione insomma continua a gonfie vele ed entrambi stanno tentando di evitare eccessive esposizioni mediatiche e proteggere così la coppia. Lei non ha intenzione di parlare della love story in corso e difatti sono rarissimi gli scatti assieme al compagno. Il 26enne era presente alla festa di compleanno della showgirl e in quell'occasione si sono concessi qualche scatto, ma per il momento su Instagram la neo 37enne continua a condividere solo momenti di lavoro.

Melissa Satta in Blugirl

Il nuovo look di Melissa Satta

Da fashion addicted, non poteva certo rinunciare alle sfilate milanesi. Melissa Satta ha partecipato alla Fashion Week, ospite degli show di diverse Maison: Missoni, MaxMara, Diesel. Qui ha sfoggiato un look nuovo, all'insegna delle treccine colorate extra long. Terminati gli impegni "modaioli", l'ex velina è tornata al suo solito hair look, come dimostrano le nuove foto condivise sui social. Qui mostra sempre con fan e follower i suoi outfit delle grandi occasioni, da quelli sfoggiati nello studio di Goal Deejay a quelli delle occasioni speciali e delle serate di gala.

Melissa Satta in Blugirl

Il nuovo audace look della 37enne è firmato Blugirl. Il brand, nato nel 1995, propone un'estetica sbarazzina e spiritosa, ma al tempo stesso glamour e sofisticata per donne cool e sensuali, dal carattere deciso e indipendente. Melissa Satta ha scelto un abito in rete con silhouette a sirena e maniche lunghe, che arriva fino alle caviglie. È interamente trasparente e impreziosito da micro strass che lo rendono scintillante.

Leggi anche Melissa Satta presenta suo figlio a Verissimo: Maddox veste griffato per il debutto in tv

in foto: abito Blugirl

Lateralmente presenta due spacchi e sono ben visibili rifiniture a taglio vivo. Benché il brand lo proponga con una sottoveste rimovibile, lei ha scelto invece di indossarlo a modo suo. Costa 495 euro. Ha abbinato l'abito effetto rete a della lingerie nera bene in vista al di sotto, come impone il trend del momento: bralette di pizzo a triangolo e culotte. Infine, ha completato il sexy outfit con un paio di stivali alti fino alla coscia.

Melissa Satta in Blugirl

Anche stavolta Melissa Satta si è confermata al passo con le tendenze, visto che proprio l'abito a rete di cristalli è un must di questo inverno. Il capo popola soprattutto in occasione di feste e party (a cominciare dal Capodanno appena trascorso) ed è stato inserito nelle collezioni di diversi brand, da Schiaparelli a Blumarine passando per David Koma. L'ex velina ha fatto ancora centro.